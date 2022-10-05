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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/بوتين-يوقع-مرسوما-بنقل-إدارة-محطة-زابوروجيه-إلى-روسيا--1068661011.html
بوتين يصدر مرسوما بنقل ملكية محطة زابوروجيه النووية إلى روسيا
بوتين يصدر مرسوما بنقل ملكية محطة زابوروجيه النووية إلى روسيا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على نقل ملكية محطة زابوروجيه النووية إلى روسيا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:42+0000
2022-10-05T15:24+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
ملكية
محطة نووية
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ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن نشر نص الدستور مع التعديلات على أساس القوانين المتعلقة بقبول مناطق جديدة في روسيا الاتحادية، وتم نشر المرسوم الصادر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.وجاء في المرسوم: "إن حكومة روسيا الاتحادية: أ) تضمن اعتماد الملكية الفيدرالية (الروسية) لمرافق استخدام الطاقة الذرية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه وغيرها من الممتلكات اللازمة لتنفيذ أنشطتها؛ ب) اتخاذ تدابير تهدف إلى إنشاء هيئة فيدرالية مؤسسة الدولة الموحدة "محطة زابوروجيه النووية" من أجل ضمان سلامة مرافق استخدام الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف المرسوم "يُقرّر: نشر نص دستور روسيا الاتحادية مع التعديلات التي أُدخلت على الجزء 1 من المادة 65 من دستور روسيا الاتحادية على أساس القوانين الدستورية الفيدرالية الصادرة في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2022".
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روسيا, فلاديمير بوتين, ملكية, محطة نووية
روسيا, فلاديمير بوتين, ملكية, محطة نووية

بوتين يصدر مرسوما بنقل ملكية محطة زابوروجيه النووية إلى روسيا

14:42 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 15:24 GMT 05.10.2022)
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محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على نقل ملكية محطة زابوروجيه النووية إلى روسيا.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن نشر نص الدستور مع التعديلات على أساس القوانين المتعلقة بقبول مناطق جديدة في روسيا الاتحادية، وتم نشر المرسوم الصادر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.
وجاء في المرسوم: "إن حكومة روسيا الاتحادية: أ) تضمن اعتماد الملكية الفيدرالية (الروسية) لمرافق استخدام الطاقة الذرية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه وغيرها من الممتلكات اللازمة لتنفيذ أنشطتها؛ ب) اتخاذ تدابير تهدف إلى إنشاء هيئة فيدرالية مؤسسة الدولة الموحدة "محطة زابوروجيه النووية" من أجل ضمان سلامة مرافق استخدام الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وتابع: "يتم منح الشركة المساهمة لمنظمة تشغيل محطة زابورجيه النووية، حالة منظمة عاملة في مجال استخدام الطاقة الذرية، والتي تقوم بمفردها أو بمشاركة منظمات أخرى بأنشطة تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة النووية في مرافق محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأضاف المرسوم "يُقرّر: نشر نص دستور روسيا الاتحادية مع التعديلات التي أُدخلت على الجزء 1 من المادة 65 من دستور روسيا الاتحادية على أساس القوانين الدستورية الفيدرالية الصادرة في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2022".
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