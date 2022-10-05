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https://sputnikarabic.ae/20221005/بيسكوف-تغيير-تسمية-العملية-العسكرية-الخاصة-من-صلاحيات-القائد-العام-1068641978.html
بيسكوف: تغيير تسمية العملية العسكرية الخاصة من صلاحيات القائد العام
بيسكوف: تغيير تسمية العملية العسكرية الخاصة من صلاحيات القائد العام
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تغيير تسمية العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لـ"محاربة الإرهاب" هي من اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:35+0000
2022-10-05T10:35+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "... هذا من صلاحيات القائد الأعلى، رئيس الدولة. حتى الآن، لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات، نحن نتحدث عن عملية عسكرية خاصة مستمرة".هذا، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وثائق انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.ولاحقاً، صادق المجلس الفيدرالي الروسي، يوم أمس الثلاثاء، على انضمام هذه المناطق إلى روسيا، وذلك عقب تصويت مجلس الدوما الروسي، يوم الإثنين، وبالإجماع، على هذا الانضمام.ووقع الرئيس الروسي اليوم على قانون المصادقة على معاهدة انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
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روسيا

بيسكوف: تغيير تسمية العملية العسكرية الخاصة من صلاحيات القائد العام

10:35 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تغيير تسمية العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لـ"محاربة الإرهاب" هي من اختصاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القائد العام للقوات المسلحة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "... هذا من صلاحيات القائد الأعلى، رئيس الدولة. حتى الآن، لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات، نحن نتحدث عن عملية عسكرية خاصة مستمرة".
هذا، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، وثائق انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.
ولاحقاً، صادق المجلس الفيدرالي الروسي، يوم أمس الثلاثاء، على انضمام هذه المناطق إلى روسيا، وذلك عقب تصويت مجلس الدوما الروسي، يوم الإثنين، وبالإجماع، على هذا الانضمام.
ووقع الرئيس الروسي اليوم على قانون المصادقة على معاهدة انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
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