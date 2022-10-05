https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-تعمل-على-إيجاد-بديل-لنظام-مير-الروسي-1068649498.html
تركيا تعمل على إيجاد بديل لنظام "مير" الروسي
تركيا تعمل على إيجاد بديل لنظام "مير" الروسي
قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، إن العمل جار على إيجاد بديل لنظام الدفع الروسي "مير". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:03+0000
2022-10-05T12:03+0000
2022-10-05T12:07+0000
اقتصاد
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ونقلت المجلة الاقتصادية التركية Finans Gündem عن النبطي قوله إن "العمل جار على إيجاد بديل لنظام مير، وسنعلن عند اكتماله".في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، أن البنوك التركية المملوكة للدولة، بنك "خلق" وبنك "زراعات" وبنك "فاكيف"، قد قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع "مير".ووفقا لوكالة الأنباء، هذه الإجراءات التي اتخذتها البنوك التركية مثال على كيف تجبر العقوبات الأمريكية الدول على النأي بنفسها عن موسكو.والأسبوع الماضي، أعلن "إيسبانك" و"دينيزبنك" إنهاء خدمات بطاقات "مير" تحت ضغط العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد روسيا.هذا وذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية نقلا عن مصادر أن أنقرة وموسكو تناقشان إمكانية استخدام نظام الدفع "تروي" التركي كبديل لـ"مير" الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تركيا تعمل على إيجاد بديل لنظام "مير" الروسي
12:03 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 12:07 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، إن العمل جار على إيجاد بديل لنظام الدفع الروسي "مير".
ونقلت المجلة الاقتصادية التركية Finans Gündem عن النبطي قوله إن "العمل جار
على إيجاد بديل لنظام مير، وسنعلن عند اكتماله".
في وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، أن البنوك التركية المملوكة للدولة، بنك "خلق" وبنك "زراعات" وبنك "فاكيف"، قد قررت التوقف
عن استخدام نظام الدفع "مير".
ووفقا لوكالة الأنباء، هذه الإجراءات التي اتخذتها البنوك التركية مثال على كيف تجبر العقوبات الأمريكية
الدول على النأي بنفسها عن موسكو.
والأسبوع الماضي، أعلن "إيسبانك" و"دينيزبنك" إنهاء خدمات بطاقات "مير" تحت ضغط العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد روسيا.
هذا وذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية نقلا عن مصادر أن أنقرة وموسكو تناقشان إمكانية استخدام نظام الدفع "تروي" التركي كبديل لـ"مير" الروسي.