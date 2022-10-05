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https://sputnikarabic.ae/20221005/تركيا-وروسيا-تناقشان-استخدام-نظام-الدفع-تروي-التركي-بديلا-لـمير-الروسي-1068628272.html
تركيا وروسيا تناقشان استخدام نظام الدفع "تروي" التركي بديلا لـ"مير" الروسي
تركيا وروسيا تناقشان استخدام نظام الدفع "تروي" التركي بديلا لـ"مير" الروسي
ذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية نقلا عن مصادر أن أنقرة وموسكو تناقشان إمكانية استخدام نظام الدفع "تروي" التركي بديلا لـ"مير" الروسي. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T04:10+0000
2022-10-05T04:18+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكرت بلومبرغ، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى لم يذكر اسمه، أن البنوك التركية المملوكة للدولة بنك "خلق" وبنك "زراعات" وبنك "فاكيف" قد قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع "مير".ووفقا لوكالة الأنباء، كانت مثل هذه الخطط التي وضعتها البنوك التركية مثالا على كيفية إجبار العقوبات الأمريكية الدول على النأي بنفسها عن موسكو.والأسبوع الماضي، أعلن "إيسبانك" و"دينيزبنك" إنهاء خدمات بطاقات "مير" بسبب العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد روسيا.وفي 28 سبتمبر/أيلول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن "هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب الجماعي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220928/إعلام-أمريكا-تعتزم-فرض-عقوبات-على-نظام-مير-الروسي-1068355793.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

تركيا وروسيا تناقشان استخدام نظام الدفع "تروي" التركي بديلا لـ"مير" الروسي

04:10 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 04:18 GMT 05.10.2022)
© unikassa.ruبطاقة مصرفية "مير"
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© unikassa.ru
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ذكرت صحيفة "أيدينليك" التركية نقلا عن مصادر أن أنقرة وموسكو تناقشان إمكانية استخدام نظام الدفع "تروي" التركي بديلا لـ"مير" الروسي.
أنقرة - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكرت بلومبرغ، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى لم يذكر اسمه، أن البنوك التركية المملوكة للدولة بنك "خلق" وبنك "زراعات" وبنك "فاكيف" قد قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع "مير".
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
إعلام: أمريكا تعتزم فرض عقوبات على نظام "مير" الروسي
28 سبتمبر, 13:16 GMT
ووفقا لوكالة الأنباء، كانت مثل هذه الخطط التي وضعتها البنوك التركية مثالا على كيفية إجبار العقوبات الأمريكية الدول على النأي بنفسها عن موسكو.
والأسبوع الماضي، أعلن "إيسبانك" و"دينيزبنك" إنهاء خدمات بطاقات "مير" بسبب العقوبات الأمريكية والبريطانية ضد روسيا.
وفي 28 سبتمبر/أيلول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن "هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب الجماعي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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