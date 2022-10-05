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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221005/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068629182.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T05:33+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:33 GMT 05.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:18 GMT 05.10.2022
باتروشيف: هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية، مؤكدًا على أنه من الضروري زيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب.
وفي حديثه في سيفاستوبول في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، أشار باتروشيف إلى نتائج العمل في اتجاه مكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة.
وقال باتروشيف: "بفضل الإجراءات الفعالة لهيئات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم إحباط 12 جريمة إرهابية".
05:33 GMT 05.10.2022
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا ، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ.

وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".
05:32 GMT 05.10.2022
الولايات المتحدة تعلن عن قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف في القرم باستخدام "هيمارس"
أعلنت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، أن صواريخ هيمارس والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا تسمح للجيش الأوكراني بضرب شبه جزيرة القرم.
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