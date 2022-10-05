تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:18 GMT 05.10.2022
باتروشيف: هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن هناك مستوى عال من التهديدات الإرهابية في القرم على خلفية العملية العسكرية، مؤكدًا على أنه من الضروري زيادة فعالية خطط مكافحة الإرهاب.
وفي حديثه في سيفاستوبول في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، أشار باتروشيف إلى نتائج العمل في اتجاه مكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة.
وفي حديثه في سيفاستوبول في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، أشار باتروشيف إلى نتائج العمل في اتجاه مكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة.
وقال باتروشيف: "بفضل الإجراءات الفعالة لهيئات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، تم إحباط 12 جريمة إرهابية".
05:33 GMT 05.10.2022
القوات الأوكرانية تقصف نوفايا كاخوفكا وخيرسون وأنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى
أعلنت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا ، أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً صاروخيا، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للصواريخ.
وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".
وجاء في بيان نشرته السلطات على التلغرام: "أصوات صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوو مرة أخرى في نوفاكا كاخوفكا. أنظمة الدفاع الجوي تعمل، هناك 15 انفجارات جوية".
05:32 GMT 05.10.2022
أعلنت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، أن صواريخ هيمارس والذخيرة التي تم نقلها إلى أوكرانيا تسمح للجيش الأوكراني بضرب شبه جزيرة القرم.