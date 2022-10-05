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https://sputnikarabic.ae/20221005/تفاصيل-جديدة-عن-اقتحام-مقر-القناة-الرابعة-العراقية-1068657548.html
تفاصيل جديدة عن اقتحام مقر القناة الرابعة العراقية
تفاصيل جديدة عن اقتحام مقر القناة الرابعة العراقية
كشف مدير القناة الرابعة العراقية، غزوان جاسم، تفاصيل جديدة عن عملية الاقتحام التي تعرض لها مقر القناة، مؤكدا أنها ستعود للبث خلال ساعات. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:06+0000
2022-10-05T14:06+0000
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جاء ذلك في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أشار فيها جاسم إلى أن مقر القناة تعرض للتخريب بعد اقتحامه.ولفت إلى أن "القناة متوقفة عن البث في الوقت الحالي بسبب ما تعرض لها مقرها من أضرار"، مشيرا إلى أنه "تم تخريب أجهزة البث بينما تم إخلاء الموظفين في الوقت المناسب".ولفتت الشبكة إلى أن مدير القناة اتهم من وصفهم بـ "أتباع التيار الصدري" بالمسؤولية عن الاقتحام، الذي وقع أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على رد من مكتب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بهذا الشأن.وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الاعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية وتهديد العاملين بها فعل مستهجن.ووصف عملية الاقتحام بأنها تمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة وليس لها علاقة بالاحتجاجات السلمية، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عنها.
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

تفاصيل جديدة عن اقتحام مقر القناة الرابعة العراقية

14:06 GMT 05.10.2022
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بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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كشف مدير القناة الرابعة العراقية، غزوان جاسم، تفاصيل جديدة عن عملية الاقتحام التي تعرض لها مقر القناة، مؤكدا أنها ستعود للبث خلال ساعات.
جاء ذلك في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أشار فيها جاسم إلى أن مقر القناة تعرض للتخريب بعد اقتحامه.
ولفت إلى أن "القناة متوقفة عن البث في الوقت الحالي بسبب ما تعرض لها مقرها من أضرار"، مشيرا إلى أنه "تم تخريب أجهزة البث بينما تم إخلاء الموظفين في الوقت المناسب".
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ولفتت الشبكة إلى أن مدير القناة اتهم من وصفهم بـ "أتباع التيار الصدري" بالمسؤولية عن الاقتحام، الذي وقع أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على رد من مكتب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بهذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الاعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية وتهديد العاملين بها فعل مستهجن.
ووصف عملية الاقتحام بأنها تمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة وليس لها علاقة بالاحتجاجات السلمية، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عنها.
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