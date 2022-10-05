https://sputnikarabic.ae/20221005/توقعات-بارتفاع-نسبة-كبار-السن-في-الأردن-إلى-86-نهاية-2030--1068635970.html
توقعات بارتفاع نسبة كبار السن في الأردن إلى 8.6% نهاية 2030
توقعات بارتفاع نسبة كبار السن في الأردن إلى 8.6% نهاية 2030
قال أمين عام المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، إنه من المتوقع أن تصل نسبة من يبلغون 60 عاما فما فوق إلى 8.6 % مع نهاية عام 2030، وما نسبته 15.8%... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:16+0000
2022-10-05T08:16+0000
2022-10-05T08:16+0000
العالم العربي
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وأشار مقداد إلى أن النسبة الحالية تبلغ 5.2% مقابل 3.7% حسب تعداد دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، حسبما نقل موقع "عمون" الأردني. من جانبها قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير، إن شيخوخة السكان من أهم الاتجاهات في القرن الحالي، مشيرة إلى أن معدلات الخصوبة مستمرة في الانخفاض. ولفتت أبو سير إلى أن شيخوخة السكان تتقدم بشكل أسرع في الدول النامية، ما يستوجب اهتمام خاص لهذه الفئة. وتفرض شيخوخة السكان تحديات كبيرة على الدول التي تواجهها فيما يتعلق بالاقتصاد وأنظمة الرعاية وضمان الشيخوخة، إلى جانب الأطر القانونية المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20220902/تقرير-صيني-سكان-بكين-سيصلون-إلى-شيخوخة-شديدة-مع-حلول-2035-1067198540.html
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العالم العربي
توقعات بارتفاع نسبة كبار السن في الأردن إلى 8.6% نهاية 2030
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قال أمين عام المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، إنه من المتوقع أن تصل نسبة من يبلغون 60 عاما فما فوق إلى 8.6 % مع نهاية عام 2030، وما نسبته 15.8% مع نهاية عام 2050.
وأشار مقداد إلى أن النسبة الحالية تبلغ 5.2% مقابل 3.7% حسب تعداد دائرة الإحصاءات العامة عام 2015، حسبما نقل موقع
"عمون" الأردني.
من جانبها قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير، إن شيخوخة السكان من أهم الاتجاهات في القرن الحالي، مشيرة إلى أن معدلات الخصوبة مستمرة في الانخفاض.
ولفتت أبو سير إلى أن شيخوخة السكان تتقدم بشكل أسرع في الدول النامية، ما يستوجب اهتمام خاص لهذه الفئة.
وتفرض شيخوخة السكان تحديات كبيرة على الدول التي تواجهها فيما يتعلق بالاقتصاد وأنظمة الرعاية وضمان الشيخوخة، إلى جانب الأطر القانونية المنظمة.