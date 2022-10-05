https://sputnikarabic.ae/20221005/توقعات-بتباطؤ-حاد-في-حركة-التجارة-العالمية--1068666494.html
توقعات بتباطؤ حاد في حركة التجارة العالمية
توقعات بتباطؤ حاد في حركة التجارة العالمية
توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تباطؤا حادا في حركة التجارة العالمية خلال العام المقبل. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:37+0000
2022-10-05T16:37+0000
2022-10-05T16:37+0000
منظمة التجارة العالمية
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جاء هذا في تصريحات صحفية للمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا.وقالت مديرة المنظمة الدولية: "لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير".وعزت خفض التوقعات بشأن التجارة في العام المقبل إلى الأزمات متعددة الأبعاد التي تواجه الاقتصاد العالمي.كما أشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في قسم كبير من العالم.وتتوقع المنظمة نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3,5 في المئة خلال العام الحالي بسبب المراجعات الإحصائية.لكن منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا بنسبة 1,0 في المئة للعام المقبل وهو رقم تراجع بالغ مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3,4 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20220412/منظمة-التجارة-العالمية-تخفض-توقعاتها-للنمو-العالمي-بشكل-كبير-هذا-العام-1061135139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة التجارة العالمية
توقعات بتباطؤ حاد في حركة التجارة العالمية
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توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، تباطؤا حادا في حركة التجارة العالمية خلال العام المقبل.
جاء هذا في تصريحات صحفية للمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا.
وقالت مديرة المنظمة الدولية
: "لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير".
وعزت خفض التوقعات بشأن التجارة في العام المقبل إلى الأزمات متعددة الأبعاد التي تواجه الاقتصاد العالمي.
كما أشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في قسم كبير من العالم.
وتتوقع المنظمة نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3,5 في المئة خلال العام الحالي بسبب المراجعات الإحصائية.
لكن منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا بنسبة 1,0 في المئة للعام المقبل وهو رقم تراجع بالغ مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3,4 في المئة.