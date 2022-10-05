https://sputnikarabic.ae/20221005/تونس-ارتفاع-التضخم-إلى-91-في-سبتمبر-1068665351.html
تونس... ارتفاع التضخم إلى 9.1% في سبتمبر
تونس... ارتفاع التضخم إلى 9.1% في سبتمبر
كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:15+0000
2022-10-05T16:15+0000
2022-10-05T16:15+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، أفاد المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.وأرجع معهد الإحصاء هذا الارتفاع إلى "تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13% في سبتمبر بعد أن كانت 11.9% في أغسطس".وقال إن أسعار السكن والطاقة المنزلية ارتفعت بنسبة 6.4% في سبتمبر بعد أن كانت 6.2% في أغسطس، وذلك نتيجة لتعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي وقوارير الغاز.وارتفعت أسعار النقل بنسبة 8.3% بعدما كانت 8.1% في أغسطس، وذلك نتيجة إدخال التعريفة الجديدة للمحروقات حيز التنفيذ، بحسب المصدر ذاته.وتواجه تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).وتسعى حكومة البلاد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220927/الرئيس-التونسي-نستورد-أكل-الكلاب-والحيوانات-بينما-يعاني-الشعب-من-توفير-ضرورات-الحياة-1068299399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي
تونس... ارتفاع التضخم إلى 9.1% في سبتمبر
تابعنا عبر
كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد خلال سبتمبر/أيلول المنصرم إلى 9.1% ارتفاعا من 8.6% خلال أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، أفاد المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت إذاعة
"موزاييك إف إم" المحلية.
وأرجع معهد الإحصاء هذا الارتفاع إلى "تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13% في سبتمبر بعد أن كانت 11.9% في أغسطس".
وقال إن أسعار السكن والطاقة المنزلية ارتفعت بنسبة 6.4% في سبتمبر بعد أن كانت 6.2% في أغسطس، وذلك نتيجة لتعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي وقوارير الغاز.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 8.3% بعدما كانت 8.1% في أغسطس، وذلك نتيجة إدخال التعريفة الجديدة للمحروقات حيز التنفيذ، بحسب المصدر ذاته.
وتواجه تونس تواجه أزمة اقتصادية
غير مسبوقة حيث بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار).
وتسعى حكومة البلاد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.