https://sputnikarabic.ae/20221005/جبهة-البوليساريو-تلمح-إلى-احتمال-استخدام-طائرات-مسيرة-ضد-المغرب-1068640906.html
جبهة البوليساريو تلمح إلى احتمال استخدام طائرات مسيرة ضد المغرب
جبهة البوليساريو تلمح إلى احتمال استخدام طائرات مسيرة ضد المغرب
أعلن عمر منصور، الذي يحمل صفة "وزير الداخلية" في جبهة "البوليساريو"، أن الجبهة تسعى لاستخدام طائرات مسيرة ضد المغرب، وفقا لوسائل إعلام مغربية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:01+0000
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وتحدث المسؤول في الجبهة من الأراضي الموريتانية بعد استقباله من قبل الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني، عن سعي الجبهة للاستفادة من تلك الطائرات في مواجهتها مع الجيش المغربي، وذلك بعد ساعات من تصريحات اتهم فيها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إيران بتسليح جبهة "البوليساريو" بالطائرات المسيرة (الدرونز)، بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم، وفق تعبيره.وأضاف بوريطة في مؤتمر صحافي على هامش لقاء مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الاثنين، أن "الدول التي تُمكِّن طهران من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول" معتبرا أن حصول هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين على أسلحة وعلى تقنيات متطورة، "خطير جدا".
https://sputnikarabic.ae/20221004/خطير-جدا-وزير-الخارجية-المغربي-يتهم-إيران-بتسليح-البوليساريو-بطائرات-مسيرة-1068595485.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
جبهة البوليساريو تلمح إلى احتمال استخدام طائرات مسيرة ضد المغرب
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أعلن عمر منصور، الذي يحمل صفة "وزير الداخلية" في جبهة "البوليساريو"، أن الجبهة تسعى لاستخدام طائرات مسيرة ضد المغرب، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وتحدث المسؤول في الجبهة من الأراضي الموريتانية بعد استقباله من قبل الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني، عن سعي الجبهة للاستفادة من تلك الطائرات
في مواجهتها مع الجيش المغربي، وذلك بعد ساعات من تصريحات اتهم فيها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إيران بتسليح جبهة "البوليساريو" بالطائرات المسيرة (الدرونز)، بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم، وفق تعبيره.
وأضاف بوريطة في مؤتمر صحافي على هامش لقاء مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الاثنين، أن "الدول التي تُمكِّن طهران
من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول" معتبرا أن حصول هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين على أسلحة وعلى تقنيات متطورة، "خطير جدا
".