حريق ضخم يلتهم مخيما للاجئين السوريين في لبنان ويشرد 100 عائلة... فيديو
© AFP 2022 / AFPحريق نشب في مخيم للاجئين السوريين ببلدة اليمونة في شرق لبنان
© AFP 2022 / AFP
أتى حريق على نحو نصف مخيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، ما تسبب في أضرار مادية فادحة وتشريد نحو 100 عائلة.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الحريق اندلع، اليوم الأربعاء، "في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال في البقاع الشمالي".
والتهمت النيران 93 خيمة بالكامل بمحتوياتها بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وذلك من أصل 200 خيمة، دون وقوع إصابات.
#سوريا #لبنان— #فريق_خير_ونقاء_التطوعي (@a2hmmad77) October 5, 2022
حريق جديد في مخيمات اللأجئين السوريين في مخيم الوفاء العماني في عرسال اللبنانية، تسبب بأضرار هائلة أدت إلى احتراق 100 خيمة وسط صعوبات كبيرة في إطفاء الحرائق pic.twitter.com/zpOfhCY7ES
وتسبب الحريق في تضرر مجاري الصرف الصحي في مخيم الوفاء العماني والتي باتت "تشكل خطرا بيئيا على الجميع في حال لم يتم تصليح الضرر بالسرعة المطلوبة"، بحسب المصدر ذاته.
#عاجل#لبنان#مخيمات_عرسال— ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl) October 5, 2022
حريق هائل يضرب مخيم #الوفاء العماني للاجئين السوريين في #عرسال
مراسل زمان الوصل يؤكد احتراق 70 خيمة بالكامل، دون إصابات بشرية. pic.twitter.com/qMJKWH7Y0s
وتمكنت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد الحريق الذي تسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليونا، 880 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.