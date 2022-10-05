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https://sputnikarabic.ae/20221005/حريق-ضخم-يلتهم-مخيما-للاجئين-السوريين-في-لبنان-ويشرد-100-عائلة-فيديو-1068658920.html
حريق ضخم يلتهم مخيما للاجئين السوريين في لبنان ويشرد 100 عائلة... فيديو
حريق ضخم يلتهم مخيما للاجئين السوريين في لبنان ويشرد 100 عائلة... فيديو
أتى حريق على نحو نصف مخيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، ما تسبب في أضرار مادية فادحة وتشريد نحو 100 عائلة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:13+0000
2022-10-05T14:13+0000
لبنان
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الحريق اندلع، اليوم الأربعاء، "في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال في البقاع الشمالي".والتهمت النيران 93 خيمة بالكامل بمحتوياتها بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وذلك من أصل 200 خيمة، دون وقوع إصابات.وتسبب الحريق في تضرر مجاري الصرف الصحي في مخيم الوفاء العماني والتي باتت "تشكل خطرا بيئيا على الجميع في حال لم يتم تصليح الضرر بالسرعة المطلوبة"، بحسب المصدر ذاته.وتمكنت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد الحريق الذي تسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية.ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليونا، 880 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم

حريق ضخم يلتهم مخيما للاجئين السوريين في لبنان ويشرد 100 عائلة... فيديو

14:13 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / AFPحريق نشب في مخيم للاجئين السوريين ببلدة اليمونة في شرق لبنان
حريق نشب في مخيم للاجئين السوريين ببلدة اليمونة في شرق لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / AFP
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أتى حريق على نحو نصف مخيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، ما تسبب في أضرار مادية فادحة وتشريد نحو 100 عائلة.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الحريق اندلع، اليوم الأربعاء، "في مخيم الوفاء العماني للنازحين السوريين في وادي الحصن شرق بلدة عرسال في البقاع الشمالي".
والتهمت النيران 93 خيمة بالكامل بمحتوياتها بما فيها الأوراق الثبوتية للنازحين، وذلك من أصل 200 خيمة، دون وقوع إصابات.
وتسبب الحريق في تضرر مجاري الصرف الصحي في مخيم الوفاء العماني والتي باتت "تشكل خطرا بيئيا على الجميع في حال لم يتم تصليح الضرر بالسرعة المطلوبة"، بحسب المصدر ذاته.
وتمكنت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والأهالي على إخماد الحريق الذي تسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليونا، 880 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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