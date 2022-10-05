https://sputnikarabic.ae/20221005/خبير-لـ-سبوتنيك-خفض-أوبك-لإنتاج-النفط-سيعطي-دفعة-كبيرة-للأسواق--1068670773.html

خبير لـ "سبوتنيك": خفض "أوبك+" لإنتاج النفط سيعطي دفعة كبيرة للأسواق

خبير لـ "سبوتنيك": خفض "أوبك+" لإنتاج النفط سيعطي دفعة كبيرة للأسواق

توقع خبير شؤون الطاقة في دولة الإمارات، إبراهيم الغيطاني، أن يحقق قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل نفط يوميا، دفعة كبيرة لأسواق النفط... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T19:33+0000

2022-10-05T19:33+0000

2022-10-05T19:33+0000

أوبك

أسعار النفط اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال الغيطاني، في حديث لـ"سبوتنيك": "بطبيعة الحال، القرار يهدف إلى التغلب على توقعات السوق، ومن ثم تحقيق دفعة كبيرة للأسواق فورا.. من المتوقع أن يتم دعم القرار مرة أخرى ويدفع الأسعار لنطاق فوق 90 دولارا للبرميل".وأضاف: "الأهم أن تخفيض الإنتاج بهذا المستوى سيسمح لأوبك بخفض فائض السوق الذي سيتزايد مع عام 2023 مع احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي".وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستفيد من القرار أم لا، قال الغيطاني: "المنتجون سيستفيدون بطبيعة الحال، خاصة منتجي النفط الصخري، ودعم المركز المالي لها، أما المستهلكون فسيكونون في مقدمة المتضررين، خاصة إذا شهدت أسعار البنزين صعودا مرة أخرى".وفي وقت سابق اليوم، اتفقت مجموعة "أوبك+"، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً استجابة لتراجع الأسعار.ويعد هذا التخفيض هو الأكبر منذ تفشي جائحة كورونا ويعكس مدى قلق "أوبك" حيال الاقتصاد العالمي المتباطئ، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.ولقي القرار معارضة من جانب الولايات المتحدة، واعتبرت أن القرار "قصير النظر".وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

https://sputnikarabic.ae/20221005/البيت-الأبيض-قرار-خفض-إنتاج-النفط-يظهر-انحياز-أوبك-لروسيا-1068667904.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أوبك, أسعار النفط اليوم