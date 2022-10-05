https://sputnikarabic.ae/20221005/دكان-نخلة-حجارة-تؤرخ-140-عاما-من-الحياة-التجارية-في-اللاذقية--صور-1068640525.html

دكان "نخلة"... حجارة تؤرخ 140 عاما من الحياة التجارية في اللاذقية

دكان "نخلة"... حجارة تؤرخ 140 عاما من الحياة التجارية في اللاذقية

بخطا رشيقة وهمّة عالية، يسابق العم ميشيل حنا، الرجل السبعيني، ساعات الصباح الأولى، وهو يتلمّس بيده الممرات الضيقة العتيقة للسوق "المقبي"، وكأنه يراها لأول مرة،... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T09:59+0000

2022-10-05T09:59+0000

2022-10-05T10:52+0000

تقارير سبوتنيك

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اللاذقية

أخبار سوريا اليوم

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في موعده الصباحي اليومي، يصل العم حنا إلى محله في السوق "المقبي" أو كما يطلق عليه العامة اسم "سوق البازار" بمدينة اللاذقية. يفتح الباب الخشبي للدكان العتيق، على مهل وينفض الغبار عن محتوياته، ويتنقل بين زوايا الدكان بخفة، ثم يسحب بكل هدوء الكرسي الخشبي إلى الخارج ويجلس عليه ليشرب قهوته الصباحية أمام دكانه الذي توارثه عن أجداده.و"السوق المقبي" بأبوابه الخمسة، أحد أقدم أسواق اللاذقية، ومركز ثقلها التجاري، وهو مصنف ضمن المدينة القديمة المصنفة بدورها ضمن لوائح التراث العالمي المدرجة على لوائح (يونسكو).يكفي أن تقرأ اللافتة الموجودة على واجهة المحل "محلات نخلة... تأسست عام1881"، حتى تدرك السحر الذي يستقطب المارة من لحظة دخولهم السوق، ليقفوا طويلاً أمامه وكأنهم أمام حقبة من التاريخ.. كل ما في دكان العم حنا يحكي قصة سنين طويلة.. من بابه الخشبي العتيق إلى سقفه وجدرانه، التي لا زالت تردد صدى حكايات وضحكات من تعاقبوا عليه.لم يغيره الزمن ولم تفسد "العصرنة" وفنون الديكور الحديثة، اللمسات الشرقية القديمة التي تركت بصماتها على كل زاوية من زوايا الدكان، الذي ظل محافظاً على قدمه وكأنه شاهد على التاريخ. لم يتغير في المكان سوى البضاعة التي تباع داخل الدكان، والتي تبدلت بفعل متطلبات السوق واحتياجات السكان.جلس على كرسيه الخشبي كالمعتاد، وبعد لحظات من الصمت التي كسرتها ضحكة عفوية، قال العم ميشيل حنا لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "عندما تأسس الدكان كان مخصصاً لبيع أنواع مختلفة من الأقمشة، خاصة أن سوريا كانت تشتهر بجودة الأقمشة ونقوشها والخيوط الفريدة الداخلة في صناعتها. وحسب ما كان يروي لي جدي، فإنه كان يوجد إلى جانب السوق المقبي، اسطبل يضع فيه التجار الذين كانوا يأتون إلى السوق، أحصنتهم وحميرهم داخله، حتى ينتهوا من شراء بضائعهم التي كانت جميعها من السوق".وتابع حنا: "بعد أن انتقل العمل في الدكان إلى والد جدي، قام بإضافة بيع "العكالات" و"الجلابيات" إلى جانب الأقمشة، وفي عام 1925 طوّر العمل وأصبح يبيع أيضاً المربيات الانجليزية ومستلزمات الصيد".وحسب حنا، عندما استلم جده ووالده بعد ذلك الدكان، تم تحويله إلى بيع القطن والصوف ومادة "الخيش" المستخدمة في عزل الأسطح، مشيراً إلى انه في السابق كانوا يمزجون بين الخيش والزفت ويستخدمون الخليط في عزل الأسطح لمنع تسرب المياه، ويضيف: في الستينيات والسبعينيات كانت السوق تشهد رواجاً كبيرا وحركة نشطة، حيث كانت "البوسطة"، وهي كراج لباصات النقل الصغيرة القديمة، بالقرب من السوق، لكن بعد انتقال "البوسطة" إلى مكان بعيد عن السوق، باتت الحركة قليلة."كان الخير مليان بالسوق"، بهذه الجملة يغص العم حنا وهو يستذكر، السنين الخوالي، كيف كان يأتي التجار اللبنانيون إلى السوق المقبي ويشتروا بضائعهم من مختلف الأنواع والاصناف كالأقمشة والأحذية والتحف الشرقية والعكالات والجلابيات، ليبيعوها في لبنان.دكان (شجرة العائلة)ورغم أن العم حنا درس الحقوق في لبنان، إلا أنه توارث الدكان الذي يعد إرث العائلة، ويضيف بابتسامة تمتزج بغصة ذكريات طويلة تستحضر عشرات الحكايات والمواقف التي تتزاحم في مخيلته: كأن هذا الدكان دم يسري في عروقنا، فكيف لنا أن نغلقه أو نفرّط فيه وهو الذي ورثناه جدا عن جد.وأشار العم حنا إلى أن المهن التي اشتهر بها السوق المقبي خلال السبعينيات والثمانينيات، هي البسط والصوف، صناعة الصابون، صنع الطرابيش وكيّها التي اندثرت بمرور الزمن، تعبئة القطن وتصديره خاصة أن مزارعين في قرى ريف اللاذقية كان يزرعون القطن، صناعة "المحازم" و"القشط" لمعامل التبغ، بالإضافة لانتشار محال بيع الحبوب بأنواعها، الأقمشة، الخردة.وفي مقارنة سريعة بين الماضي والحاضر، يقول العم حنا: فرق كبير بين أيام زمان واليوم. الحياة في الماضي كانت أجمل، وكانت كلمة التاجر أهم من الوثيقة وسند الأمانة.

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تقارير سبوتنيك, سوق, اللاذقية, أخبار سوريا اليوم