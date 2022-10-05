https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تدعو-لإيجاد-نظام-مشترك-بين-دول-الاتحاد-لمشتريات-الغاز-1068641560.html

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لإيجاد نظام مشترك بين دول الاتحاد لمشتريات الغاز

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لإيجاد نظام مشترك بين دول الاتحاد لمشتريات الغاز

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى إيجاد نظام مشترك بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمشتريات الغاز الطبيعي، تجنبا لرفع الأسعار نتيجة... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T10:28+0000

2022-10-05T10:28+0000

2022-10-05T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg

بروكسل - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، "بعد الشتاء المقبل سيتعين علينا ملء خزانات الغاز لدينا، وإذا وقع مجددا سيناريو تزايد فيه الدول الأعضاء على بعضها في الأسواق العالمية [لشراء الغاز] وأدى ذلك إلى رفع الأسعار هنا في الاتحاد الأوروبي، فهذا ليس ترتيبا مستداما، ولذا يجب أن يكون لدينا نظام مشترك بين جميع الدول الأعضاء للمشتريات. هذا أفضل بكثير من الطريقة التي نتبعها حاليا".في سياق متصل، شهدت منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض انخفاضا في نسبة الغاز بعدما استهلكت بلجيكا جميع احتياطياتها قبل أيام.وأعلنت جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، في بيان يوم الأحد الماضي، "تجاوز حجم اقتطاع الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية حجم المدخلات لأول مرة منذ الربيع، وذلك بعدما استنفدت بلجيكا جميع احتياطياتها من الغاز خلال الـ24 ساعة الماضية".وتابع البيان أن تلك المنشآت كانت في الـ30 من سبتمبر/ أيلول الماضي، "تمتلئ بنسبة 87.83 بالمئة، وتحتوي على أكثر من 95 مليار متر مكعب من الغاز، والذي انتهى في الساعة 04:00 (توقيت غرينتش) في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي