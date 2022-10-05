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https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تدعو-إلى-انتخابات-مبكرة-بعد-أزمة-بسبب-حيوان-المنك-1068648978.html
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو إلى انتخابات مبكرة بعد أزمة بسبب حيوان المنك
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو إلى انتخابات مبكرة بعد أزمة بسبب حيوان المنك
دعت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة يوم الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل سبعة أشهر من انتهاء فترة ولايتها في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:45+0000
2022-10-05T11:45+0000
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أخبار الدنمارك
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شهدت فريدريكسن، التي ترأست حكومة الأقلية الديمقراطية الاجتماعية منذ يونيو/ حزيران 2019، تضاؤل شعبيتها في الأسابيع الأخيرة بسبب دورها في قرار حقبة الوباء للقضاء على جميع حيوانات المنك في مزارع الدنمارك.وقالت زعيمة الديمقراطيين الاشتراكيين في مؤتمر صحفي: "لقد أبلغت الملكة اليوم أن انتخابات مجلس فولكتينغ (البرلمان) ستجرى".واستسلمت بذلك لإنذار من حزب صغير يدعم حكومتها في البرلمان، طالب بإجراء انتخابات مبكرة، بشرط الدعوة إليها قبل الجلسة البرلمانية الأولى في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.تظهر استطلاعات الرأي أيضا أن كتلة يسار الوسط متقاربة مع المعارضة من يمين الوسط، والتي تضم أحزابا تريد الحد من الهجرة. يختار المصوتون في الانتخابات أعضاء البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.في يونيو الماضي، انتقدت لجنة عينها البرلمان الدنماركي، بشدة، حكومة فريدريكسن لقرارها إعدام ملايين من حيوان المنك في ذروة جائحة الفيروس التاجي لحماية البشر من طفرة في الفيروس.
https://sputnikarabic.ae/20201118/السلطات-الدنماركية-تقتل-جميع-حيوانات-المنك-المصابة-بفيروس-كورونا--1047238845.html
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العالم, أخبار الدنمارك
العالم, أخبار الدنمارك

رئيسة وزراء الدنمارك تدعو إلى انتخابات مبكرة بعد أزمة بسبب حيوان المنك

11:45 GMT 05.10.2022
© RITZAU SCANPIXرئيسة وزراء الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© RITZAU SCANPIX
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دعت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة يوم الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل سبعة أشهر من انتهاء فترة ولايتها في المنصب.
شهدت فريدريكسن، التي ترأست حكومة الأقلية الديمقراطية الاجتماعية منذ يونيو/ حزيران 2019، تضاؤل شعبيتها في الأسابيع الأخيرة بسبب دورها في قرار حقبة الوباء للقضاء على جميع حيوانات المنك في مزارع الدنمارك.
وقالت زعيمة الديمقراطيين الاشتراكيين في مؤتمر صحفي: "لقد أبلغت الملكة اليوم أن انتخابات مجلس فولكتينغ (البرلمان) ستجرى".
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واستسلمت بذلك لإنذار من حزب صغير يدعم حكومتها في البرلمان، طالب بإجراء انتخابات مبكرة، بشرط الدعوة إليها قبل الجلسة البرلمانية الأولى في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
تظهر استطلاعات الرأي أيضا أن كتلة يسار الوسط متقاربة مع المعارضة من يمين الوسط، والتي تضم أحزابا تريد الحد من الهجرة. يختار المصوتون في الانتخابات أعضاء البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
في يونيو الماضي، انتقدت لجنة عينها البرلمان الدنماركي، بشدة، حكومة فريدريكسن لقرارها إعدام ملايين من حيوان المنك في ذروة جائحة الفيروس التاجي لحماية البشر من طفرة في الفيروس.
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