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https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيسة-وزراء-بريطانيا-تثير-تفاعلا-واسعا-بقولها-أنا-صهيونية-كبيرة-ومؤيدة-لإسرائيل-1068649603.html
رئيسة وزراء بريطانيا تثير تفاعلا واسعا بقولها "أنا صهيونية كبيرة ومؤيدة لإسرائيل"
رئيسة وزراء بريطانيا تثير تفاعلا واسعا بقولها "أنا صهيونية كبيرة ومؤيدة لإسرائيل"
تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل العرب، مع تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، تعبر فيها عن دعمها الكبير لإسرائيل، معربين عن استنكارهم لها. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:09+0000
2022-10-05T12:09+0000
العالم
بريطانيا
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وفي الفيديو المتداول، تقول ليز تراس، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لأصدقاء إسرائيل المحافظين أو ما يُعرف اختصارا بـ"CFI".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات مماثلة عام 2014 حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما، إذ قال "إذا كنت يهوديا فسأكون صهيونيا.. والدي أشار إلى أنه لا يشترط بي أن أكون يهوديا لأصبح صهيونيا، وهذا أنا.. إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم".
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

رئيسة وزراء بريطانيا تثير تفاعلا واسعا بقولها "أنا صهيونية كبيرة ومؤيدة لإسرائيل"

12:09 GMT 05.10.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل العرب، مع تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، تعبر فيها عن دعمها الكبير لإسرائيل، معربين عن استنكارهم لها.
وفي الفيديو المتداول، تقول ليز تراس، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لأصدقاء إسرائيل المحافظين أو ما يُعرف اختصارا بـ"CFI".
"كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة"،
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات مماثلة عام 2014 حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما، إذ قال "إذا كنت يهوديا فسأكون صهيونيا.. والدي أشار إلى أنه لا يشترط بي أن أكون يهوديا لأصبح صهيونيا، وهذا أنا.. إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم".
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