https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيسة-وزراء-بريطانيا-تثير-تفاعلا-واسعا-بقولها-أنا-صهيونية-كبيرة-ومؤيدة-لإسرائيل-1068649603.html
رئيسة وزراء بريطانيا تثير تفاعلا واسعا بقولها "أنا صهيونية كبيرة ومؤيدة لإسرائيل"
رئيسة وزراء بريطانيا تثير تفاعلا واسعا بقولها "أنا صهيونية كبيرة ومؤيدة لإسرائيل"
تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل العرب، مع تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، تعبر فيها عن دعمها الكبير لإسرائيل، معربين عن استنكارهم لها. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T12:09+0000
2022-10-05T12:09+0000
2022-10-05T12:09+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066960429_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_1c4e8b388f51e7cc2e3099437119b903.jpg
وفي الفيديو المتداول، تقول ليز تراس، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لأصدقاء إسرائيل المحافظين أو ما يُعرف اختصارا بـ"CFI".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات مماثلة عام 2014 حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما، إذ قال "إذا كنت يهوديا فسأكون صهيونيا.. والدي أشار إلى أنه لا يشترط بي أن أكون يهوديا لأصبح صهيونيا، وهذا أنا.. إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم".
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066960429_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fb6592c00435c246017c8173e3d7824b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا تثير تفاعلا واسعا بقولها "أنا صهيونية كبيرة ومؤيدة لإسرائيل"
تابعنا عبر
تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل العرب، مع تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، تعبر فيها عن دعمها الكبير لإسرائيل، معربين عن استنكارهم لها.
وفي الفيديو المتداول، تقول ليز تراس، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لأصدقاء إسرائيل المحافظين أو ما يُعرف اختصارا بـ"CFI".
"كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة"،
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات مماثلة عام 2014 حين كان نائبا للرئيس باراك أوباما، إذ قال "إذا كنت يهوديا فسأكون صهيونيا.. والدي أشار إلى أنه لا يشترط بي أن أكون يهوديا لأصبح صهيونيا، وهذا أنا.. إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم".