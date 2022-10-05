https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيس-الاتحاد-الروسي-لكرة-القدم-لا-أرى-سوى-السياسة-في-محاولة-أوكرانيا-لاستضافة-كأس-العالم-2030-1068654947.html
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم: لا أرى سوى السياسة في محاولة أوكرانيا لاستضافة كأس العالم 2030
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم: لا أرى سوى السياسة في محاولة أوكرانيا لاستضافة كأس العالم 2030
قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، إنه لا يرى سوى السياسة في الطلب المشترك لأوكرانيا وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:56+0000
2022-10-05T13:56+0000
2022-10-05T13:56+0000
رياضة
تنظيم
تنظيم كأس العالم
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وقال ديوكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هذا حقهم. يحتاج التطبيق إلى الدراسة. لا أرى أي منطق تجاري أو تسويقي في مثل هذا التطبيق. لم يجعل انضمام أوكرانيا التطبيق الأولي أقوى. لا أرى أي شيء هنا باستثناء السياسة".وكان الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، قد أفاد في بيان نشره عبر حسابه على الإنترنت: "قام الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإدراج الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في المحاولة الأيبيرية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030. ويحظى الاقتراح بدعم غير مشروط من الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) في مشروع عالمي وتحول كرة القدم الأوروبية في مثل هذا الوضع الاستثنائي".واحتضنت أوكرانيا إلى جانب بولندا في عام 2012، بطولة أوروبا للأمم. ولم تستضيف أوكرانيا والبرتغال بطولة العالم قط، فيما استضافت إسبانيا البطولة عام 1982.كما أعلن المغرب والسعودية ومصر واليونان تقديم ملف مشترك لاحتضان البطولة، كما قدمت أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي ملفا مشتركا لتنظيم الدورة.
https://sputnikarabic.ae/20221005/ملف-مشترك-تقدمه-إسبانيا-والبرتغال-وأوكرانيا-لاستضافة-كأس-العالم-لكرة-القدم-2030-1068651139.html
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رياضة, تنظيم, تنظيم كأس العالم
رياضة, تنظيم, تنظيم كأس العالم
رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم: لا أرى سوى السياسة في محاولة أوكرانيا لاستضافة كأس العالم 2030
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قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، ألكسندر ديوكوف، إنه لا يرى سوى السياسة في الطلب المشترك لأوكرانيا وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.
وقال ديوكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هذا حقهم. يحتاج التطبيق إلى الدراسة. لا أرى أي منطق تجاري أو تسويقي في مثل هذا التطبيق. لم يجعل انضمام أوكرانيا التطبيق الأولي أقوى. لا أرى أي شيء هنا باستثناء السياسة".
وكان الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، قد أفاد في بيان نشره
عبر حسابه على الإنترنت: "قام الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإدراج الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في المحاولة الأيبيرية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030. ويحظى الاقتراح بدعم غير مشروط من الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (UEFA) في مشروع عالمي وتحول كرة القدم الأوروبية في مثل هذا الوضع الاستثنائي".
واحتضنت أوكرانيا إلى جانب بولندا في عام 2012، بطولة أوروبا للأمم. ولم تستضيف أوكرانيا والبرتغال بطولة العالم قط، فيما استضافت إسبانيا البطولة عام 1982.
كما أعلن المغرب والسعودية ومصر واليونان تقديم ملف مشترك لاحتضان البطولة، كما قدمت أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي ملفا مشتركا لتنظيم الدورة.