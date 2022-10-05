https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيس-البرلمان-الليبي-يخاطب-الأمم-المتحدة-ويطالبها-بعدم-الاعتراف-باتفاقية-حكومة-الدبيبة-مع-تركيا-1068643875.html
رئيس البرلمان الليبي يخاطب الأمم المتحدة ويطالبها بعدم الاعتراف باتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا
رئيس البرلمان الليبي يخاطب الأمم المتحدة ويطالبها بعدم الاعتراف باتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا
خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:55+0000
2022-10-05T10:55+0000
2022-10-05T10:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065379321_0:48:3083:1782_1920x0_80_0_0_b259bd11e91abe56b4d5f3e062ce26fc.jpg
وقال عقيلة صالح، وفق نص الرسالة التي نشرها موقع مجلس النواب، إن "حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2020".وأوضح عقيلة، أن "حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي".وقال إن "ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص"، مشيرا إلى أن المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي تنص على "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".وأضاف رئيس مجلس النواب، في رسالته، أن أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبدالحميد الدبيبة باطلة، مشيرا إلى "عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن".ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، الاثنين الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته يقول إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/أوغلو-مذكرة-التفاهم-مع-ليبيا-حول-التنقيب-عن-النفط-والغاز-تشمل-عمليات-برية-وبحرية-1068559886.html
https://sputnikarabic.ae/20221004/أنقرة-اعتراض-اليونان-والاتحاد-الأوروبي-على-مذكرة-التفاهم-مع-ليبيا-يخالف-القانون-الدولي-1068595633.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065379321_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_e0b7a9331eb25a5e19a779b7c759306e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
رئيس البرلمان الليبي يخاطب الأمم المتحدة ويطالبها بعدم الاعتراف باتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا
تابعنا عبر
خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية.
وقال عقيلة صالح، وفق نص الرسالة
التي نشرها موقع مجلس النواب، إن "حكومة الدبيبة انتهت ولايتها دستوريا طبقا لبنود الاتفاق السياسي، وفشلت في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2020".
وأوضح عقيلة، أن "حكومة الدبيبة تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي".
وقال إن "ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار مصر واليونان وقبرص"، مشيرا إلى أن المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي تنص على "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
وأضاف رئيس مجلس النواب، في رسالته، أن أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبدالحميد الدبيبة باطلة، مشيرا إلى "عدم وجود أي أثر قانوني لها وعدم إلزامها للدولة الليبية وكأنها لم تكن".
ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا
، الاثنين الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا
، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته يقول إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري
، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي
، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.