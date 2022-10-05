https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيس-توتال-الفرنسية-ينتقد-فكرة-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي--1068671684.html
رئيس "توتال" الفرنسية ينتقد فكرة وضع سقف لسعر النفط الروسي
رئيس "توتال" الفرنسية ينتقد فكرة وضع سقف لسعر النفط الروسي
انتقد الرئيس التنفيذي لعملاق النفط والغاز الفرنسي "توتال"، باتريك بويان، خطة مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هذه الخطة "فكرة سيئة". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T20:20+0000
2022-10-05T20:20+0000
2022-10-05T20:20+0000
أخبار روسيا اليوم
سوق النفط
شركة توتال إنرجي
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في معرض تعليقه على خطة مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي، خلال منتدى "إنيرجي إنتليجانس فوروم"، اليوم الأربعاء.وقال بويان: "أعتقد أنها فكرة سيئة في الحقيقة"، مضيفا: "في الواقع إنها وسيلة لإعطاء القيادة مجددا إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، وأنا لن أفعل ذلك أبدا"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.وتابع المسؤول بالقول إن "سوق النفط يقوم بذلك بالفعل"، موضحا أن "براميل النفط الروسية متاحة وبسعر مخفض".وبحسب "بلومبيرغ"، فإن بويان يعد من أكبر المسؤولين في قطاع الطاقة الذين يوجهون انتقادا مباشرا للفكرة.واليوم الأربعاء، وافق الاتحاد الأوروبي على فكرة وضع سقف لسعر النفط الروسي.ووفقا لهذه الفكرة، سيُسمح للشركات بالوصول إلى التأمين والشحن الذي توفره مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، بشرط موافقتها على دفع سعر مخفض مقابل النفط الروسي.واليوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستقوم بتوريد النفط فقط للمستهلكين الذين يضمنون آليات تسعير السوق.وقال نوفاك ردا على سؤال الصحفيين بشأن مناقشة أوروبا تحديد سقف لسعر النفط الروسي: "مثل هذه الممارسات ستضر بسوق الطاقة بشكل كبير، ولن تؤدي إلا إلى النقص، وارتفاع الأسعار".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220929/عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-قد-تشمل-العقود-الجديدة-مع-شركات-النفط-الروسية-1068378808.html
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أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, شركة توتال إنرجي
أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, شركة توتال إنرجي
رئيس "توتال" الفرنسية ينتقد فكرة وضع سقف لسعر النفط الروسي
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انتقد الرئيس التنفيذي لعملاق النفط والغاز الفرنسي "توتال"، باتريك بويان، خطة مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هذه الخطة "فكرة سيئة".
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في معرض تعليقه على خطة مجموعة السبع لوضع سقف لسعر النفط الروسي، خلال منتدى "إنيرجي إنتليجانس فوروم"، اليوم الأربعاء.
وقال بويان: "أعتقد أنها فكرة سيئة في الحقيقة"، مضيفا: "في الواقع إنها وسيلة لإعطاء القيادة مجددا إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، وأنا لن أفعل ذلك أبدا"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وتابع المسؤول بالقول إن "سوق النفط يقوم بذلك بالفعل"، موضحا أن "براميل النفط الروسية متاحة وبسعر مخفض".
وبحسب "بلومبيرغ"، فإن بويان يعد من أكبر المسؤولين في قطاع الطاقة الذين يوجهون انتقادا مباشرا للفكرة.
واليوم الأربعاء، وافق الاتحاد الأوروبي على فكرة وضع سقف لسعر
النفط الروسي.
ووفقا لهذه الفكرة، سيُسمح للشركات بالوصول إلى التأمين والشحن الذي توفره مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، بشرط موافقتها على دفع سعر مخفض مقابل النفط الروسي.
وقدمت الولايات المتحدة هذه الفكرة خشية أن يتسبب توقف النفط الروسي في ارتفاع أسعار الطاقة.
واليوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستقوم بتوريد النفط
فقط للمستهلكين الذين يضمنون آليات تسعير السوق.
وقال نوفاك ردا على سؤال الصحفيين بشأن مناقشة أوروبا تحديد سقف لسعر النفط الروسي: "مثل هذه الممارسات ستضر بسوق الطاقة بشكل كبير، ولن تؤدي إلا إلى النقص، وارتفاع الأسعار".
وأضاف: "نعتقد أنه من غير المناسب لنا توفير الإمدادات عند تطبيق مثل هذه الأداة إلى المستهلكين الذين سيستخدمون قيود الأسعار. سنستمر في التوريد فقط لأولئك الذين يضمنون آليات التسعير القائمة في السوق".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.