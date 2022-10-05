https://sputnikarabic.ae/20221005/رئيس-كازاخستان-يوعز-بمنع-خروج-رؤوس-الأموال-إلى-الخارج-1068647341.html
رئيس كازاخستان يوعز بمنع خروج رؤوس الأموال إلى الخارج
رئيس كازاخستان يوعز بمنع خروج رؤوس الأموال إلى الخارج
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في اجتماع مع مواطني مقاطعة كاراغندا، اليوم الأربعاء، أن "الدولة تراقب عن كثب أنشطة جميع شركات التنقيب عن النفط الكبرى... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:30+0000
2022-10-05T11:30+0000
2022-10-05T11:30+0000
كازاخستان
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وقال توكاييف: "لن نسمح بالانسحاب غير القانوني لرؤوس الأموال إلى الخارج، وسنراقب تنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة من قبلهم، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لعملية تحديث الإنتاج وحماية البيئة ومدفوعات الضرائب تخضع لرقابة خاصة".وشدد توكاييف على أن "هذا ليس تهديدًا بأي حال من الأحوال، ولكنه قواعد عمل بسيطة وصادقة وعادلة، مقبولة بشكل عام في جميع أنحاء العالم المتحضر".وأردف توكاييف: "يقترب عصر رأسمالية الأوليغارشية في كازاخستان من نهايته، وتقترب فترة المسؤولية الاجتماعية لمواطني الدولة، مواطنونا بحاجة إلى عمل تجاري فعال ومسؤول اجتماعيًا يحتل موقعًا رائدًا في اقتصاد البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20220819/بوتين-وتوكاييف-يعلنان-إقامة-تدريبات-مشتركة-في-إطار-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1066622414.html
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كازاخستان
رئيس كازاخستان يوعز بمنع خروج رؤوس الأموال إلى الخارج
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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في اجتماع مع مواطني مقاطعة كاراغندا، اليوم الأربعاء، أن "الدولة تراقب عن كثب أنشطة جميع شركات التنقيب عن النفط الكبرى العاملة في البلاد.
وقال توكاييف: "لن نسمح بالانسحاب غير القانوني لرؤوس الأموال إلى الخارج، وسنراقب تنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة من قبلهم، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لعملية تحديث الإنتاج وحماية البيئة ومدفوعات الضرائب تخضع لرقابة خاصة".
إذا لم تستوف المؤسسات الصناعية الكبيرة هذه المتطلبات، فسيتعين عليها إنهاء الشراكة.
وشدد توكاييف على أن "هذا ليس تهديدًا بأي حال من الأحوال، ولكنه قواعد عمل بسيطة وصادقة وعادلة، مقبولة بشكل عام في جميع أنحاء العالم المتحضر".
وأردف توكاييف
: "يقترب عصر رأسمالية الأوليغارشية في كازاخستان من نهايته، وتقترب فترة المسؤولية الاجتماعية لمواطني الدولة، مواطنونا بحاجة إلى عمل تجاري فعال ومسؤول اجتماعيًا يحتل موقعًا رائدًا في اقتصاد البلاد".