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https://sputnikarabic.ae/20221005/روسيا-تواجه-إيران-في-مباراة-ودية-بكرة-القدم-1068657245.html
روسيا تواجه إيران في مباراة ودية بكرة القدم
روسيا تواجه إيران في مباراة ودية بكرة القدم
قال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم للصحفيين إن مباراة ودية بين منتخبي روسيا وإيران ستقام على أرض ملعب الخصم أو في قطر بسبب صعوبات لوجستية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:12+0000
2022-10-05T14:12+0000
رياضة
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وفي وقت سابق، أفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم بأن المنتخب الروسي سيقيم مباراة ودية مع المنتخب الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يتم تحديد موعد للقاء.وأضاف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم: "اتفقنا على هذه المباراة. لا توجد معلومات من إيران حتى الآن. الاستعدادات للمباراة تجري كما هو مخطط لها. إيران ستشارك في كأس العالم، من المهم بالنسبة لنا إقامة هذه المباراة. من الصعب إجراء هذه المباراة في روسيا بسبب الخدمات اللوجستية لذلك ستتم إما في قطر أو في إيران".وقال ديوكوف، في وقت سابق، إنه لا يرى سوى السياسة في الطلب المشترك لأوكرانيا وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.
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رياضة
رياضة

روسيا تواجه إيران في مباراة ودية بكرة القدم

14:12 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمباراة منتخب روسيا والسعودية
مباراة منتخب روسيا والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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قال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم للصحفيين إن مباراة ودية بين منتخبي روسيا وإيران ستقام على أرض ملعب الخصم أو في قطر بسبب صعوبات لوجستية.
وفي وقت سابق، أفاد الاتحاد الروسي لكرة القدم بأن المنتخب الروسي سيقيم مباراة ودية مع المنتخب الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يتم تحديد موعد للقاء.
وأضاف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم: "اتفقنا على هذه المباراة. لا توجد معلومات من إيران حتى الآن. الاستعدادات للمباراة تجري كما هو مخطط لها. إيران ستشارك في كأس العالم، من المهم بالنسبة لنا إقامة هذه المباراة. من الصعب إجراء هذه المباراة في روسيا بسبب الخدمات اللوجستية لذلك ستتم إما في قطر أو في إيران".
وقال ديوكوف، في وقت سابق، إنه لا يرى سوى السياسة في الطلب المشترك لأوكرانيا وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.
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