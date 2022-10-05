https://sputnikarabic.ae/20221005/سقوط-صاروخ-على-قاعدة-عسكرية-خلال-مناورة--بين-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-1068628959.html
سقوط صاروخ على قاعدة عسكرية خلال مناورة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
سقوط صاروخ على قاعدة عسكرية خلال مناورة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
سقط الصاروخ الباليستي Hyunmoo-2، الذي أُطلق خلال مناورة مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية، في قاعدة عسكرية على... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T05:02+0000
2022-10-05T05:02+0000
2022-10-05T05:06+0000
رصد عسكري
كوريا الجنوبية
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وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية ذلك وقالت إنه لم تقع إصابات في الحادث.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أطلقتا 4 صواريخ تجريبية "أرض - أرض" تجاه بحر الشرق ردا على تهديدات كوريا الشمالية.هذا وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، يوم الجمعة، أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي.وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, كوريا الجنوبية
سقوط صاروخ على قاعدة عسكرية خلال مناورة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
05:02 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
سقط الصاروخ الباليستي Hyunmoo-2، الذي أُطلق خلال مناورة مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية، في قاعدة عسكرية على الفور بعد إطلاقه، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.
وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية ذلك وقالت إنه لم تقع إصابات في الحادث
.
وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أطلقتا 4 صواريخ تجريبية "أرض - أرض" تجاه بحر الشرق ردا على تهديدات كوريا الشمالية.
هذا وبدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، يوم الجمعة، أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي.
وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان
. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.