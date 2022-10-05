https://sputnikarabic.ae/20221005/سلطات-إنرغودار-لم-نتلق-بيانات-رسمية-عن-زيارة-جديدة-لغروسي--1068637294.html
سلطات إنرغودار: لم نتلق بيانات رسمية عن زيارة جديدة لغروسي
سلطات إنرغودار: لم نتلق بيانات رسمية عن زيارة جديدة لغروسي
صرح رئيس مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، أن سلطات المدينة لم تتلق تصريحات رسمية بشأن زيارة جديدة محتملة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:45+0000
2022-10-05T08:45+0000
2022-10-05T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
زيارة
أخبار أوكرانيا
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وقال فولغا على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "في الوقت الحالي، لم نتلق أي تصريحات رسمية سواء من روساتوم أو من الإدارة العسكرية - المدنية. ننتظر الرفيق غروسي لزيارتنا في أي لحظة، نحن مستعدون للقائه كما نلتقي مع مجموعة العمل التي تعمل حاليًا على أراضي محطة زابوروجيه النووية".من جهته، لم يستبعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه سيزور مرة أخرى محطة الطاقة النووية بزابوروجيه في مدينة إنرغودار.وقال للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لأرمينيا يعتزم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة المشاورات المتعلقة بإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.هذا وسيزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كييف هذا الأسبوع ثم موسكو لمواصلة المشاورات بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وفق ما جاء في موقع الوكالة.وذكرت الوكالة في بيان أن "المدير العام غروسي سيسافر إلى كييف ثم إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمواصلة المشاورات، التي تهدف إلى الاتفاق وإنشاء منطقة حماية آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20221004/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غروسي-يزور-كييف-وموسكو-هذا-الأسبوع-1068621765.html
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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, أخبار أوكرانيا
روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, زيارة, أخبار أوكرانيا
سلطات إنرغودار: لم نتلق بيانات رسمية عن زيارة جديدة لغروسي
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صرح رئيس مدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا، أن سلطات المدينة لم تتلق تصريحات رسمية بشأن زيارة جديدة محتملة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وقال فولغا على أثير قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "في الوقت الحالي، لم نتلق أي تصريحات رسمية سواء من روساتوم أو من الإدارة العسكرية - المدنية. ننتظر الرفيق غروسي لزيارتنا في أي لحظة، نحن مستعدون للقائه كما نلتقي مع مجموعة العمل التي تعمل حاليًا على أراضي محطة زابوروجيه النووية".
وأضاف "لدينا مرة أخرى شيء نظهره - أدلة (قصف أوكراني - محرر) وتدابير فنية ننفذها من أجل التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".
من جهته، لم يستبعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه سيزور مرة أخرى محطة الطاقة النووية بزابوروجيه في مدينة إنرغودار.
وقال للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لأرمينيا
"في الوقت الحالي أنا ذاهب إلى كييف. ربما سنعود إلى محطة زابوروجيه مرة أخرى".
يعتزم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة المشاورات المتعلقة بإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
هذا وسيزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كييف هذا الأسبوع ثم موسكو لمواصلة المشاورات بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وفق ما جاء في موقع الوكالة.
وذكرت الوكالة في بيان أن "المدير العام غروسي سيسافر إلى كييف ثم إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمواصلة المشاورات، التي تهدف إلى الاتفاق وإنشاء منطقة حماية آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن".