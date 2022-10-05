https://sputnikarabic.ae/20221005/سلطات-جمهورية-دونيتسك-تعلن-تحويل-مصنع-أزوفستال-إلى-منطقة-صناعية-1068664546.html
سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تحويل مصنع "آزوفستال" إلى منطقة صناعية
سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تحويل مصنع "آزوفستال" إلى منطقة صناعية
قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، اليوم الأربعاء، إن منطقة مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول والتي تضررت بشدة أثناء الأعمال العسكرية... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:45+0000
2022-10-05T15:45+0000
2022-10-05T15:46+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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وأضاف خوتسينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ينص مفهوم الخطة الرئيسية لتطوير ماريوبول على أنه بحلول عام 2035 سنحول أراضي المصنع إلى منطقة صناعية، أي أننا لا نعرض هذه المساحات والأشياء من المنطقة الصناعية، سيكون هناك أشخاص يعملون في مجال تخصصهم الشخصي".وقال خوتسينكو، اليوم الأربعاء في 5 أكتوبر/تشرين الأول، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن جمهورية دونيتسك الشعبية تصدر الفحم إلى تركيا، ومن هناك يذهب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.وأردف خوتسينكو: "الأسواق التقليدية التي يوجد فيها طلب على فحمنا تتواجد في تركيا، ومن تركيا يذهب أبعد من ذلك إلى دول الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، الفحم ذو جودة عالية، لذلك فهو مطلوب في العديد من البلدان".
https://sputnikarabic.ae/20221005/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-90-جنديا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1068650057.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تحويل مصنع "آزوفستال" إلى منطقة صناعية
15:45 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، اليوم الأربعاء، إن منطقة مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول والتي تضررت بشدة أثناء الأعمال العسكرية ستتحول إلى منطقة صناعية بحلول عام 2035.
وأضاف خوتسينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ينص مفهوم الخطة الرئيسية لتطوير ماريوبول على أنه بحلول عام 2035 سنحول أراضي المصنع إلى منطقة صناعية، أي أننا لا نعرض هذه المساحات والأشياء من المنطقة الصناعية، سيكون هناك أشخاص يعملون في مجال تخصصهم الشخصي".
ووفقا له، يتم تنفيذ عمليات كشف الألغام وإزالتها في المنطقة بعد ذلك، وسيتم فحص المباني والمعدات الصناعية.
وقال خوتسينكو، اليوم الأربعاء في 5 أكتوبر/تشرين الأول، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن جمهورية دونيتسك الشعبية تصدر الفحم إلى تركيا، ومن هناك يذهب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأردف خوتسينكو
: "الأسواق التقليدية التي يوجد فيها طلب على فحمنا تتواجد في تركيا، ومن تركيا يذهب أبعد من ذلك إلى دول الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، الفحم ذو جودة عالية، لذلك فهو مطلوب في العديد من البلدان".