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https://sputnikarabic.ae/20221005/سلطات-جمهورية-دونيتسك-تعلن-تصدير-الفحم-إلى-تركيا-والشرق-الأوسط-1068659690.html
سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تصدير الفحم إلى تركيا والشرق الأوسط
سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تصدير الفحم إلى تركيا والشرق الأوسط
قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك، فيتالي خوتسينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن جمهورية دونيتسك الشعبية تصدر الفحم إلى تركيا، ومن هناك يذهب إلى دول الشرق... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:29+0000
2022-10-05T14:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأردف خوتسينكو: "الأسواق التقليدية التي يوجد فيها طلب على فحمنا تتواجد في تركيا، ومن تركيا يذهب أبعد من ذلك إلى دول الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، الفحم ذو جودة عالية، لذلك فهو مطلوب في العديد من البلدان".وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في 17 تموز/يونيو لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأن جمهورية دونيتسك وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".وأردف: "بالنظر إلى أن لدينا فائضًا من حيث احتياطيات الحبوب، أعتقد أن هذا سيكون أحد نقاط الاتصال".وأشار بوشيلين أيضًا إلى أن "سوريا مهتمة بشراء الخامات المعدنية والفحم، ولكن هذه القضايا الآن في مرحلة التفصيل".
https://sputnikarabic.ae/20220920/ارتفاع-كبير-في-واردات-الصين-من-الفحم-الروسي-1068011672.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار تركيا اليوم, روسيا

سلطات جمهورية دونيتسك تعلن تصدير الفحم إلى تركيا والشرق الأوسط

14:29 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 05.10.2022)
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ميناء مورمانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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قال رئيس وزراء جمهورية دونيتسك، فيتالي خوتسينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن جمهورية دونيتسك الشعبية تصدر الفحم إلى تركيا، ومن هناك يذهب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأردف خوتسينكو: "الأسواق التقليدية التي يوجد فيها طلب على فحمنا تتواجد في تركيا، ومن تركيا يذهب أبعد من ذلك إلى دول الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، الفحم ذو جودة عالية، لذلك فهو مطلوب في العديد من البلدان".
وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في 17 تموز/يونيو لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأن جمهورية دونيتسك وسوريا قد أنشأتا مجموعة عمل على مستوى وزارة الصناعة والتجارة وتعملان على تحديد المهام ذات الأولوية للإمدادات المتبادلة للمنتجات.
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وشدد بوشيلين على أن سوريا "أعلنت بالفعل اهتمامها بالطلب على توريد الحبوب".
وأردف: "بالنظر إلى أن لدينا فائضًا من حيث احتياطيات الحبوب، أعتقد أن هذا سيكون أحد نقاط الاتصال".
وأشار بوشيلين أيضًا إلى أن "سوريا مهتمة بشراء الخامات المعدنية والفحم، ولكن هذه القضايا الآن في مرحلة التفصيل".
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