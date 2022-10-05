https://sputnikarabic.ae/20221005/طهران-تعلن-إطلاق-المعتقل-الإيراني-الأمريكي-باقر-نمازي-ومغادرته-إلى-سلطنة-عمان-فيديو-1068641720.html
طهران تعلن إطلاق المعتقل الإيراني الأمريكي باقر نمازي ومغادرته إلى سلطنة عمان... فيديو
طهران تعلن إطلاق المعتقل الإيراني الأمريكي باقر نمازي ومغادرته إلى سلطنة عمان... فيديو
وصل المواطن الأمريكي من أصل إيراني باقر نمازي، إلى سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من ست سنوات من الاحتجاز في إيران. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T10:30+0000
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وحسب وسائل إعلام إيرانية، غادر المواطن الأمريكي باقر نمازي، 85 عامًا، إلى العاصمة العمانية مسقط قادما من إيران، بعد منعه من مغادرة البلاد إثر قضاء عقوبة سجن.وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعرب أمس الثلاثاء، عن امتنانه وتقديره لحسن الثقة وكذلك المبادرة الإنسانية الإيرانية في تسليم باقر نمازي إلى مسقط.كما أعرب البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن "حسن ثقة طهران بمسقط ومبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإنسانية في تسليم باقر نمازي، الذي كان محكوما في إيران بتهمة التجسس، إلى سلطنة عمان".وأدين نمازي (85 عاما) في إيران بتهمة التعاون مع حكومة معادية في عام 2016، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب صحية في عام 2018 وأغلقت قضيته في عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليا من مغادرة البلاد.
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أخبار إيران, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
طهران تعلن إطلاق المعتقل الإيراني الأمريكي باقر نمازي ومغادرته إلى سلطنة عمان... فيديو
10:30 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 10:32 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
وصل المواطن الأمريكي من أصل إيراني باقر نمازي، إلى سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من ست سنوات من الاحتجاز في إيران.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، غادر المواطن الأمريكي باقر نمازي، 85 عامًا، إلى العاصمة العمانية مسقط قادما من إيران، بعد منعه من مغادرة البلاد إثر قضاء عقوبة سجن.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعرب أمس الثلاثاء، عن امتنانه وتقديره لحسن الثقة وكذلك المبادرة الإنسانية الإيرانية في تسليم باقر نمازي إلى مسقط
.
كما أعرب البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن "حسن ثقة طهران بمسقط ومبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإنسانية في تسليم باقر نمازي، الذي كان محكوما في إيران بتهمة التجسس، إلى سلطنة عمان".
وأدين نمازي (85 عاما) في إيران بتهمة التعاون مع حكومة معادية في عام 2016، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب صحية في عام 2018 وأغلقت قضيته في عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليا من مغادرة البلاد.