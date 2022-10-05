https://sputnikarabic.ae/20221005/قوات-الانتقالي-تلحق-خسائر-بـ-أنصار-الله-خلال-صد-تقدمها-في-لحج-جنوبي-اليمن-1068667196.html

قوات "الانتقالي" تلحق خسائر بـ "أنصار الله" خلال صد تقدمها في لحج جنوبي اليمن

قوات "الانتقالي" تلحق خسائر بـ "أنصار الله" خلال صد تقدمها في لحج جنوبي اليمن

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، صد محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله"، في محافظة لحج جنوبي البلاد. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T17:01+0000

2022-10-05T17:01+0000

2022-10-05T17:01+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي، المقدم محمد النقيب، عبر "تويتر": "ألحقت قواتنا صباح اليوم خسائر كبيرة بمليشيات العدو (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) وذلك أثناء محاولتها تنفيذ تسلل بجبهة طُور البَّاحة الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج".يأتي ذلك بعد إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الأحد الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعيا الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".ويوم السبت الماضي، أعلن الوفد المفاوض في "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وتشترط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-لاتخاذ-موقف-حازم-في-مجلس-الأمن-الدولي-ضد-أنصار-الله-1068653658.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن