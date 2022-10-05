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كندا "تدين بشدة" عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة
كندا "تدين بشدة" عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة
قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان إن الحكومة الكندية أصدرت إدانة قوية لإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية متوسطة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T02:35+0000
2022-10-05T02:35+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت جولي يوم الثلاثاء: "تدين كندا بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ المتهورة، والتي تهدد السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأضاف البيان أن أوتاوا تشعر بالقلق إزاء صواريخ بيونغ يانغ الباليستية المتوسطة التي أطلقت في وقت سابق اليوم، والتي حلقت فوق اليابان.وقالت جولي إن تصعيد كوريا الشمالية "لا داع" له في المنطقة وانتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية.وصباح الثلاثا الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه طار فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.من جانبه، تعهد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تطلقان-4-صواريخ-تجاه-بحر-الشرق-ردا-على-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068627360.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

كندا "تدين بشدة" عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة

02:35 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان إن الحكومة الكندية أصدرت إدانة قوية لإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية متوسطة.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جولي يوم الثلاثاء: "تدين كندا بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ المتهورة، والتي تهدد السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
إطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان 4 صواريخ ردا على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة
أمس, 22:16 GMT
وأضاف البيان أن أوتاوا تشعر بالقلق إزاء صواريخ بيونغ يانغ الباليستية المتوسطة التي أطلقت في وقت سابق اليوم، والتي حلقت فوق اليابان.
وقالت جولي إن تصعيد كوريا الشمالية "لا داع" له في المنطقة وانتهكت العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية.
وصباح الثلاثا الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان. هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صاروخا باليستيا خلال الأيام العشرة الماضية.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه طار فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.
من جانبه، تعهد مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، بالبحث عن طرق مختلفة لتعزيز ردع كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال تشديد العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
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