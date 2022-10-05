https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تجاربنا-الصاروخية-إجراء-مضاد-للمناورات-العسكرية-الأمريكية---الكورية-الجنوبية-1068674109.html
كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية
كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية
أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية، صباح اليوم الخميس، "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T23:21+0000
2022-10-05T23:21+0000
2022-10-05T23:59+0000
كوريا الشمالية
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وفي وقت سابق، صباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأمريكية الأخيرة.وقالت لجنة الأركان المشتركة الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ".وكانت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية ذكرت، في وقت متأخر مساء الأربعاء، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان.هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-باتجاه-البحر-الشرقي-1068673967.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية
23:21 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 23:59 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية، صباح اليوم الخميس، "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين قصيري المدى
في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأمريكية الأخيرة.
وقالت لجنة الأركان المشتركة الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ".
وكانت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية ذكرت، في وقت متأخر مساء الأربعاء، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان
.
هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.
ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً
؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.