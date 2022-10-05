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https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-باتجاه-البحر-الشرقي-1068673967.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية ... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T22:35+0000
2022-10-05T22:36+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ".هذا وأفادت وكالة "يونهاب"، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين، اليوم بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان.هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-تجاه-بحر-اليابان-1068673149.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي

22:35 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 22:36 GMT 05.10.2022)
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأمريكية الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ".
صاروخ باليستي عابر للقارات طراز بولافا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر اليابان
21:39 GMT
هذا وأفادت وكالة "يونهاب"، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين، اليوم بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان.
هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.
ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
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