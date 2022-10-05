https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-باتجاه-البحر-الشرقي-1068673967.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية ... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T22:35+0000
2022-10-05T22:35+0000
2022-10-05T22:36+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ".هذا وأفادت وكالة "يونهاب"، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين، اليوم بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان.هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-تجاه-بحر-اليابان-1068673149.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي
22:35 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 22:36 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي، وسط تصاعد التوتر على خلفية المناورات العسكرية الكورية الجنوبية - الأمريكية الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة سونان القريبة من بيونغ يانغ".
هذا وأفادت وكالة "يونهاب"، مع الإشارة إلى عسكريين كوريين جنوبيين، اليوم بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر اليابان
.
هذا وأكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، اليوم، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.
ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً
؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.