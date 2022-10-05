https://sputnikarabic.ae/20221005/لبنان-النائبة-سينتيا-زرازير-تغادر-بنك-بيبلوس-بعد-حصولها-على-مبلغ-8500-دولار-فيديو-1068649800.html

لبنان... النائبة سينتيا زرازير تغادر بنك بيبلوس بعد حصولها على مبلغ 8500 دولار... فيديو

لبنان... النائبة سينتيا زرازير تغادر بنك بيبلوس بعد حصولها على مبلغ 8500 دولار... فيديو

غادرت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير بنك "بيبلوس" في انطلياس ببيروت بعد حصولها على مبلغ 8500 دولار من وديعتها. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T12:10+0000

2022-10-05T12:10+0000

2022-10-05T12:11+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068636389_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c683500e8e7bc3701c3fbae01b040438.jpg

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن زرازير قولها عند خروجها، "أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقي بعد سلسلة من الإجراءات التي طلبها مني المصرف".وأضافت أن المصرف كان يتهرب ووصلنا إلى حل مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية".وفي السياق، قالت علا حركة، صديقة النائبة سينتيا زرازير، لـ"سبوتنيك"، إن زرازير "كانت تتفاوض مع مصرف "بيبلوس" منذ فترة للحصول على مبلغ 8 آلاف دولار وهو جزء من وديعتها، وذلك بهدف تغطية فرق التأمين الصحي لإجراء عملية جراحية يوم الجمعة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر".وأضافت أن "مبلغ الـ 8 آلاف دولار يدل على أن العملية الجراحية كبيرة، ويجب إجراؤها بشكل سريع، وعلى الرغم من محاولتها عدة مرات تقديم الأوراق الطبية اللازمة من المستشفى والأطباء إلا أن المصرف لم يتجاوب معها".وتابعت "في المرة الأخيرة حاولت زرازير الحصول على موعد بسبب الإجراءات الأمنية الجديدة التي تتخذها المصارف ولكن دون جدوى، لتتوجه إلى المصرف المذكور برفقة محاميان وتدخله بشكل طبيعي".وأكدت علا أن "سينتيا تواجدت داخل المصرف بصفتها مودعة وليس كنائبة في البرلمان اللبناني ولديها حصانة، وهم من أجبروها على دخول المصرف لدواعي خاصة وملحة للحصول على جزء من وديعتها، والمصرف قدم عرضا بأن تحصل على المبلغ بسعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية وبالتالي تكون قد خسرت أكثر من 75% من المبلغ، ولا يوجد إشكال بتحويل المبلغ إلى المستشفى دون أن تستلمه".وتزايدت حالات اقتحام البنوك في أنحاء لبنان مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم.ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.

https://sputnikarabic.ae/20221005/نائبة-لبنانية-تدخل-أحد-البنوك-وتطالب-بأموالها-فيديو-1068635610.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي