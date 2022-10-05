https://sputnikarabic.ae/20221005/للمرة-الأولى-تلسكوب-جيمس-ويب-يرصد-أقدم-عناقيد-النجوم-1068672802.html
للمرة الأولى.. تلسكوب جيمس ويب يرصد أقدم "عناقيد النجوم"
للمرة الأولى.. تلسكوب جيمس ويب يرصد أقدم "عناقيد النجوم"
تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لوكالة ناسا ، من رصد أقدم عناقيد النجوم التي شوهدت على الإطلاق. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T21:18+0000
2022-10-05T21:18+0000
2022-10-05T21:18+0000
مجرة
فضاء
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وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن نتائج التحليل العلمي لصورة جيمس ويب الأولى "الحقل العميق الأول لويب" كشفت عن آلاف المجرات المتلألئة.وأشارت إلى أنها حظيت بشهرة بسبب كونها أولى الصور التي التقاطها باستخدام التلسكوب العملاق.وركز الباحثون في تحليل هذه الصورة على واحدة من المجرات، التي تبعد 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض.وتبين أن هذه المجرة تتألق بجانب بعض أقدم عناقيد النجوم المعروفة، والتي يعود تاريخها إلى ما بعد الانفجار العظيم بوقت قصير.ويهدف تلسكوب جيمس ويب للعثور على النجوم الأولى والمجرات الأولى بهدف تسهيل عملية فهم أصول التعقيد في الكون، كالعناصر الكيميائية ولبنات بناء الحياة.ورأت لاميا موولا من معهد دنلاب لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة تورنتو أن هذا الاكتشاف في الحقل العميق الأول لويب يعطي نظرة مفصلة على المرحلة الأولى من تكوين النجوم.واعتبرت ان هذا الأمر يؤكد القوة المذهلة لتلسكوب جيمس ويب.
https://sputnikarabic.ae/20220804/التلسكوب-الفضائي-جيمس-ويب-يرصد-تفاصيل-جديدة-لمجرة-كارت-ويل-1065968583.html
مجرة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مجرة, فضاء
للمرة الأولى.. تلسكوب جيمس ويب يرصد أقدم "عناقيد النجوم"
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تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لوكالة ناسا ، من رصد أقدم عناقيد النجوم التي شوهدت على الإطلاق.
وذكرت صحيفة "إندبندنت"
أن نتائج التحليل العلمي لصورة جيمس ويب الأولى "الحقل العميق الأول لويب" كشفت عن آلاف المجرات المتلألئة.
وأشارت إلى أنها حظيت بشهرة بسبب كونها أولى الصور التي التقاطها باستخدام التلسكوب العملاق.
وركز الباحثون في تحليل هذه الصورة على واحدة من المجرات، التي تبعد 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض.
وتبين أن هذه المجرة تتألق بجانب بعض أقدم عناقيد النجوم المعروفة، والتي يعود تاريخها إلى ما بعد الانفجار العظيم بوقت قصير.
ويهدف تلسكوب جيمس ويب
للعثور على النجوم الأولى والمجرات الأولى بهدف تسهيل عملية فهم أصول التعقيد في الكون، كالعناصر الكيميائية ولبنات بناء الحياة.
ورأت لاميا موولا من معهد دنلاب لعلوم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة تورنتو أن هذا الاكتشاف في الحقل العميق الأول لويب يعطي نظرة مفصلة على المرحلة الأولى من تكوين النجوم.
واعتبرت ان هذا الأمر يؤكد القوة المذهلة لتلسكوب جيمس ويب.