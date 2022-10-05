مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية... فيديو وصور
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا على المسجد والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية"، مؤكدة أن كل مجموعة تتكون من 40 مستوطنا، من جهة باب المغاربة.
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وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، حيث ارتدى المستوطنون زي الكهنوت التوارتي بمناسبة "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وسط تكبيرات المرابطين .. مجموعات جديدة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/NAA796HCUt— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 5, 2022
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من عناصرها من الوحدات الخاصة أمام المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمرابطين، بهدف حماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى، في وقت اعتدت على المعتكفين والمرابطين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا منهم.
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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن السلطات الإسرائيلية استبقت اقتحامات المستوطنين بفرض حصار على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالتوازي مع تكثيف انتشارها وحواجزها في محيطها.