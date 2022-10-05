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https://sputnikarabic.ae/20221005/مئات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-بالتزامن-مع-الأعياد-اليهودية-فيديو-وصور-1068655446.html
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية... فيديو وصور
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية... فيديو وصور
اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا على المسجد والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:03+0000
2022-10-05T14:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
أخبار العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية"، مؤكدة أن كل مجموعة تتكون من 40 مستوطنا، من جهة باب المغاربة.وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، حيث ارتدى المستوطنون زي الكهنوت التوارتي بمناسبة "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من عناصرها من الوحدات الخاصة أمام المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمرابطين، بهدف حماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى، في وقت اعتدت على المعتكفين والمرابطين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا منهم.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن السلطات الإسرائيلية استبقت اقتحامات المستوطنين بفرض حصار على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالتوازي مع تكثيف انتشارها وحواجزها في محيطها.
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أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى, أخبار العالم العربي

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية... فيديو وصور

14:03 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، فيما فرضت السلطات الإسرائيلية حصارا على المسجد والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "مئات المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية"، مؤكدة أن كل مجموعة تتكون من 40 مستوطنا، من جهة باب المغاربة.
وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، حيث ارتدى المستوطنون زي الكهنوت التوارتي بمناسبة "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من عناصرها من الوحدات الخاصة أمام المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمرابطين، بهدف حماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى، في وقت اعتدت على المعتكفين والمرابطين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا منهم.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن السلطات الإسرائيلية استبقت اقتحامات المستوطنين بفرض حصار على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالتوازي مع تكثيف انتشارها وحواجزها في محيطها.
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