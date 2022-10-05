https://sputnikarabic.ae/20221005/مجلس-الأمن-الروسي-شبه-جزيرة-القرم-تتعرض-لمستوى-عال-من-التهديدات-الإرهابية--1068631448.html
مجلس الأمن الروسي: شبه جزيرة القرم تتعرض لمستوى عال من التهديدات الإرهابية
مجلس الأمن الروسي: شبه جزيرة القرم تتعرض لمستوى عال من التهديدات الإرهابية
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، إن شبه جزيرة القرم تتعرض لمستوى عال من التهديدات الإرهابية على خلفية العملية الخاصة ومن الضروري القضاء على... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:35+0000
2022-10-05T07:35+0000
2022-10-05T07:35+0000
روسيا
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وأشار باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، إلى أنه بفضل الإجراءات الفعالة التي قامت بها الأجهزة الخاصة ووكالات تطبيق القانون، تم منع 12 جريمة إرهابية.كما وأشار باتروشيف إلى المشاكل القائمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عدد من المنشآت التي يحتمل وجود خطورة عليها لافتقارها لمعدات الحماية والأمن الكافية.وبحسب باتروشيف فقد زاد بشكل كبير عدد الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة والذخيرة في شبه جزيرة القرم.مضيفا أنه من الضروري وضع خطط لمكافحة الإرهاب تتماشى مع مستوى التهديدات الإرهابية وزيادة كفاءة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول،على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
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روسيا
مجلس الأمن الروسي: شبه جزيرة القرم تتعرض لمستوى عال من التهديدات الإرهابية
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، إن شبه جزيرة القرم تتعرض لمستوى عال من التهديدات الإرهابية على خلفية العملية الخاصة ومن الضروري القضاء على البؤر الإرهابية على الفور.
وأشار باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم، إلى أنه بفضل الإجراءات الفعالة التي قامت بها الأجهزة الخاصة ووكالات تطبيق القانون، تم منع 12 جريمة إرهابية.
كما وأشار باتروشيف إلى المشاكل القائمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عدد من المنشآت التي يحتمل وجود خطورة عليها لافتقارها لمعدات الحماية والأمن الكافية.
وبحسب باتروشيف فقد زاد بشكل كبير عدد الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة والذخيرة في شبه جزيرة القرم.
مشيرا إلى أن التهديدات لأمن منشآت النقل في شبه جزيرة القرم زادت، وزادت احتمالية استهدافها بطائرات مسيرة.
مضيفا أنه من الضروري وضع خطط لمكافحة الإرهاب تتماشى مع مستوى التهديدات الإرهابية وزيادة كفاءة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم
الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول،على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.