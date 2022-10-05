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https://sputnikarabic.ae/20221005/مدرب-برشلونة-ينتقد-الحكام-بعد-الهزيمة-من-إنتر-ميلان-فيديو-1068630439.html
مدرب برشلونة ينتقد الحكام بعد الهزيمة من إنتر ميلان... فيديو
مدرب برشلونة ينتقد الحكام بعد الهزيمة من إنتر ميلان... فيديو
انتقد المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، قرارات حكام مباراة فريقه ضد إنتر ميلان التي أقيمت مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T07:02+0000
2022-10-05T07:02+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي برشلونة
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وكان برشلونة قد خسر من إنتر بهدف دون رد في إيطاليا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد إلغاء هدف لبرشلونة سجله بيدري مع عدم احتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب إنتر دينزيل دومفريز.وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "ما حدث غير عادل، أنا غاضب للغاية". بحسب صحيفة "ديلي ميل".وأردف تشافي "لهذا السبب قلت أمس يجب على الحكام أن يعقدوا مؤتمرات صحفية لشرح قراراتهم، طلبت تفسيرات لما حدث اليوم بعد المباراة لكنهم رفضوا الإجابة".وأضاف "نهاجم ونحاول اللعب بشكل أفضل لكنني أعتقد أن هناك نقصا في الإيقاع، نحن نلوم أنفسنا أكثر من قرارات الحكام".وعن موقف برشلونة، أجاب "أنا قلق من الهزيمة لأننا الآن في وضع صعب ومعقد".
https://sputnikarabic.ae/20221004/إنتر-ميلان-يحقق-فوزا-صعبا-على-برشلونة-في-دوري-الأبطال-فيديو-1068626453.html
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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي برشلونة
رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي برشلونة

مدرب برشلونة ينتقد الحكام بعد الهزيمة من إنتر ميلان... فيديو

07:02 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالمدير الفني لنادي السد القطري تشافي هرنانديز
المدير الفني لنادي السد القطري تشافي هرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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انتقد المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز، قرارات حكام مباراة فريقه ضد إنتر ميلان التي أقيمت مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة قد خسر من إنتر بهدف دون رد في إيطاليا في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد إلغاء هدف لبرشلونة سجله بيدري مع عدم احتساب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب إنتر دينزيل دومفريز.
وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "ما حدث غير عادل، أنا غاضب للغاية". بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقال "الحكام يجب أن يشرحوا لنا أسباب قراراتهم لأننا لا نفهم أي شيء".
وأردف تشافي "لهذا السبب قلت أمس يجب على الحكام أن يعقدوا مؤتمرات صحفية لشرح قراراتهم، طلبت تفسيرات لما حدث اليوم بعد المباراة لكنهم رفضوا الإجابة".
وأضاف "نهاجم ونحاول اللعب بشكل أفضل لكنني أعتقد أن هناك نقصا في الإيقاع، نحن نلوم أنفسنا أكثر من قرارات الحكام".
وعن موقف برشلونة، أجاب "أنا قلق من الهزيمة لأننا الآن في وضع صعب ومعقد".
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