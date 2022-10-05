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https://sputnikarabic.ae/20221005/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-يقدم-مساعدات-غذائية-للمتضررين-من-الفيضانات-والأسر-في-أفغانستان-1068635426.html
مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر في أفغانستان
مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر في أفغانستان
وقع مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، ومنظمة "التعاون الإسلامي"، اتفاقية تعاون مشترك لتقدم مساعدات غذائية للمحتاجين في أفغانستان. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:04+0000
2022-10-05T08:04+0000
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وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراما.وأشارت إلى أن السلة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، والأرز، والفاصوليا، والتمر، والزيت النباتي، والسكر.وأكد المركز أن الاتفاقية تأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، بمقر المركز في الرياض.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي والإسلامي, اخبار العالم العربي

مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر في أفغانستان

08:04 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsarشاب قروي يستعيد متعلقاته من حطام المنازل بعد أن ضرب فيضان مفاجئ منطقة شهره الحبيان في شاريكار، محافظة باروان، أفغانستان 26 أغسطس 2020
شاب قروي يستعيد متعلقاته من حطام المنازل بعد أن ضرب فيضان مفاجئ منطقة شهره الحبيان في شاريكار، محافظة باروان، أفغانستان 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
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وقع مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، ومنظمة "التعاون الإسلامي"، اتفاقية تعاون مشترك لتقدم مساعدات غذائية للمحتاجين في أفغانستان.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراما.
وأشارت إلى أن السلة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، والأرز، والفاصوليا، والتمر، والزيت النباتي، والسكر.
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وأكد المركز أن الاتفاقية تأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، بمقر المركز في الرياض.
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