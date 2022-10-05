https://sputnikarabic.ae/20221005/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-يقدم-مساعدات-غذائية-للمتضررين-من-الفيضانات-والأسر-في-أفغانستان-1068635426.html
مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر في أفغانستان
مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر في أفغانستان
وقع مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، ومنظمة "التعاون الإسلامي"، اتفاقية تعاون مشترك لتقدم مساعدات غذائية للمحتاجين في أفغانستان. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:04+0000
2022-10-05T08:04+0000
2022-10-05T08:04+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم العربي والإسلامي
اخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1047644940_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_af03bca97d325df0b858a5a81bc72c5b.jpg
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراما.وأشارت إلى أن السلة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، والأرز، والفاصوليا، والتمر، والزيت النباتي، والسكر.وأكد المركز أن الاتفاقية تأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة حول العالم.ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، بمقر المركز في الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20200914/مركز-الملك-سلمان-للإغاثة-يحذر-من-قنبلة-موقوتة-في-البحر-الأحمر-1046539501.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1047644940_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0bf274d9a89c92c5015602b4b18105dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي والإسلامي, اخبار العالم العربي
العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي والإسلامي, اخبار العالم العربي
مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر في أفغانستان
تابعنا عبر
وقع مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، ومنظمة "التعاون الإسلامي"، اتفاقية تعاون مشترك لتقدم مساعدات غذائية للمحتاجين في أفغانستان.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022-2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين وتوزيع 47.400 سلة غذائية بوزن (2.938) طناً للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في 24 محافظة أفغانية، يستفيد منها 284,400 فرد، حيث تزن السلة الواحدة 62 كيلو غراما.
وأشارت إلى أن السلة تحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل: الدقيق، والأرز، والفاصوليا، والتمر، والزيت النباتي، والسكر.
14 سبتمبر 2020, 15:55 GMT
وأكد المركز أن الاتفاقية تأتي في إطار المشروعات الإنسانية
المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة المحتاجين في الدول المتضررة
حول العالم.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومدير عام بعثة منظمة التعاون الإسلامي في أفغانستان محمد سعيد العياش، بمقر المركز في الرياض.