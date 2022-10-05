https://sputnikarabic.ae/20221005/مشاورات-إيرانية-أممية-لتمديد-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-1068637905.html
مشاورات إيرانية أممية لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن
مشاورات إيرانية أممية لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن
أجرى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، محادثة مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:51+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الجانبين تناولا آخر التطورات على الساحة اليمنية"، مشددان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تمديد وقف إطلاق النار.وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في وقت سابق، عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في البلاد، مؤكدا استمرار التفاوض مع جميع الأطراف، وداعيا للامتناع عن التصعيد.وقال غروندبرغ، في بيان، إن "غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان. أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".وتضمنت بنود الهدنة الأممية، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيسي-نأمل-أن-تفي-السعودية-بالتزاماتها-بوقف-الهجمات-على-اليمن-1068583224.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إيران
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إيران
مشاورات إيرانية أممية لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن
08:51 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
أجرى كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، محادثة مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "الجانبين تناولا آخر التطورات على الساحة اليمنية"، مشددان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تمديد وقف إطلاق النار.
وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في وقت سابق، عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في البلاد
، مؤكدا استمرار التفاوض مع جميع الأطراف، وداعيا للامتناع عن التصعيد.
وقال غروندبرغ، في بيان، إن "غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان. أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".
وتضمنت بنود الهدنة الأممية، إيقاف العمليات العسكرية
الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.