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https://sputnikarabic.ae/20221005/مصرع-31-شخصا-إثر-سقوط-حافلة-زفاف-من-ارتفاع-500-متر-في-الهند-1068663419.html
مصرع 31 شخصا إثر سقوط حافلة زفاف من ارتفاع 500 متر في الهند
مصرع 31 شخصا إثر سقوط حافلة زفاف من ارتفاع 500 متر في الهند
لقي 31 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن انحرفت حافلة تقل ضيوف حفل زفاف وسقطت في واد عميق في شمال البلاد، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T15:37+0000
2022-10-05T15:37+0000
أخبار الهند اليوم
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وكانت الحافلة تسير على امتداد طريق جبلي وعر في ولاية أوتارانتشال، عندما انحرفت إلى حافة منحدر وسقطت من ارتفاع 500 متر على الأقل وعلى متنها عشرات الركاب.وقالت شرطة الولاية على "تويتر" إن عمليات الإنقاذ انتهت بانتشال 31 جثة وإنقاذ 19 راكبا مصابا.من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "كل مساعدة ممكنة" ستقدم إلى الناجين.وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "في هذه الساعة المأساوية خواطري مع العائلات الثكلى".يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في أوتارانتشال والتي تشمل جزءا من جبال الهيمالايا الهندية وهي موطن للعديد من مواقع الحج الهندوسية.
https://sputnikarabic.ae/20190708/قتيلا-جراء-سقوط-ركاب-1042195110.html
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أخبار الهند اليوم
أخبار الهند اليوم

مصرع 31 شخصا إثر سقوط حافلة زفاف من ارتفاع 500 متر في الهند

15:37 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Rajesh Kumar Singhعاملون بأجر يومي يعودون من مومباي إلى قراهم وسط مخاوف من فيروس كورونا في حافلة قطار مزدحمة في براياغراج في الهند
عاملون بأجر يومي يعودون من مومباي إلى قراهم وسط مخاوف من فيروس كورونا في حافلة قطار مزدحمة في براياغراج في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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لقي 31 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن انحرفت حافلة تقل ضيوف حفل زفاف وسقطت في واد عميق في شمال البلاد، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.
وكانت الحافلة تسير على امتداد طريق جبلي وعر في ولاية أوتارانتشال، عندما انحرفت إلى حافة منحدر وسقطت من ارتفاع 500 متر على الأقل وعلى متنها عشرات الركاب.
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وقالت شرطة الولاية على "تويتر" إن عمليات الإنقاذ انتهت بانتشال 31 جثة وإنقاذ 19 راكبا مصابا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "كل مساعدة ممكنة" ستقدم إلى الناجين.
وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "في هذه الساعة المأساوية خواطري مع العائلات الثكلى".
يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في أوتارانتشال والتي تشمل جزءا من جبال الهيمالايا الهندية وهي موطن للعديد من مواقع الحج الهندوسية.
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