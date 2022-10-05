https://sputnikarabic.ae/20221005/مصر-احتياطي-النقد-الأجنبي-يرتفع-بقيمة-56-مليون-دولار-خلال-شهر-سبتمبر-1068659863.html
مصر... احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بقيمة 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر
مصر... احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بقيمة 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول ليسجل 33.198 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم (الأربعاء). 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T14:30+0000
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اقتصاد
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وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب ليسجل تراجعًا بقيمة طفيفة بلغت 1.5 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي.وتعرض الاحتياطي النقدي لمصر لتراجعات حادة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مع تراجع الموارد الدولارية لمصر وخروج المستثمرين الأجانب من استثمارات في أدوات الدين الحكومية.وتراجع الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض، مع سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي قاب قوسين أو أدنى من الحدوث.تراجع الجنيه بنسبة 0.2% إلى 19.6736 مقابل الدولار في السوق الخارجي (تعاملات ما خارج البلاد) يوم الثلاثاء، متجاوزا أدنى مستوى قياسي والذي بلغ 19.6725 في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ".وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأكثر مما يستحق فعليا، وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل، حتى بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض بأكثر من 15% في مارس/ آذار.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الجنيه-المصري-يتراجع-إلى-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068612215.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر... احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بقيمة 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر
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ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول ليسجل 33.198 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم (الأربعاء).
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي
سجل 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب ليسجل تراجعًا بقيمة طفيفة بلغت 1.5 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي.
وتعرض الاحتياطي النقدي لمصر لتراجعات حادة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مع تراجع الموارد الدولارية لمصر وخروج المستثمرين الأجانب من استثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وتراجع الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض
، مع سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي قاب قوسين أو أدنى من الحدوث.
تراجع الجنيه بنسبة 0.2% إلى 19.6736 مقابل الدولار في السوق الخارجي (تعاملات ما خارج البلاد) يوم الثلاثاء، متجاوزا أدنى مستوى قياسي والذي بلغ 19.6725 في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفقا لبيانات جمعتها وكالة
"بلومبيرغ".
وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأكثر مما يستحق فعليا، وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل، حتى بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض بأكثر من 15% في مارس/ آذار.