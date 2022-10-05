https://sputnikarabic.ae/20221005/مقاتلة-إف-35-الأمريكية-تخيب-آمال-كوريا-الجنوبية-172-حالة-عدم-إقلاع--1068629945.html
مقاتلة "إف-35" الأمريكية تخيب آمال كوريا الجنوبية... 172 حالة عدم إقلاع
مقاتلة "إف-35" الأمريكية تخيب آمال كوريا الجنوبية... 172 حالة عدم إقلاع
قال الصحفي الهندي أشيش دانجوال إن مقاتلات الشبح الأمريكية "إف-35" خيبت آمال جيش كوريا الجنوبية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T06:45+0000
2022-10-05T06:45+0000
2022-10-05T06:47+0000
رصد عسكري
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واجهت كوريا الجنوبية مشاكل خطيرة في استخدام مقاتلات "إف-35" التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة. وفقًا للصحفي، أنفقت سيئول 6.4 مليار دولار على شراء 40 مقاتلة من هذا الطراز، وقد تم الترويج لها على نطاق واسع باعتبارها رادعًا ممتازًا لتهديدات كوريا الشمالية، حسبما ذكرت مجلة EurAsian Times.قالت كوريا الجنوبية المحبطة إن مقاتلاتها الشبح إف-35 الأمريكية لا تحلق بشكل جيد.تحدث السياسي الكوري الجنوبي شين وون سيك منذ بعض الوقت عن المشاكل التي واجهتها القوات الجوية الكورية الجنوبية أثناء تشغيل طائرة "إف-35" قال إنه تم تسجيل 62 حالة عندما تمكنت المقاتلة من الطيران، لكنها لم تتمكن من أداء مهام معينة. كما تم تحديد 172 حالة عندما لم تتمكن المقاتلة من الإقلاع.يقول أحد مؤلفي التقرير: "تمكنت المقاتلة من الجيل الخامس من إكمال المهام في المتوسط لمدة 12 يومًا فقط في العام الماضي و11 يومًا في النصف الأول من هذا العام".أيضًا، يشكو ممثلو كوريا الجنوبية من الصعوبات في الحصول على قطع غيار للمقاتلة "إف-35"، وغالبًا ما تتعطل، ولا يتعجل موردو قطع الغيار في تلبية الطلبات.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة "إف-35" الأمريكية تخيب آمال كوريا الجنوبية... 172 حالة عدم إقلاع
06:45 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
قال الصحفي الهندي أشيش دانجوال إن مقاتلات الشبح الأمريكية "إف-35" خيبت آمال جيش كوريا الجنوبية.
واجهت كوريا الجنوبية مشاكل خطيرة في استخدام مقاتلات "إف-35" التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة. وفقًا للصحفي، أنفقت سيئول 6.4 مليار دولار على شراء 40 مقاتلة من هذا الطراز، وقد تم الترويج لها على نطاق واسع باعتبارها رادعًا ممتازًا لتهديدات كوريا الشمالية، حسبما ذكرت مجلة EurAsian Times.
تحدث السياسي الكوري الجنوبي شين وون سيك منذ بعض الوقت عن المشاكل التي واجهتها القوات الجوية الكورية الجنوبية أثناء تشغيل طائرة "إف-35" قال إنه تم تسجيل 62 حالة عندما تمكنت المقاتلة من الطيران، لكنها لم تتمكن من أداء مهام معينة. كما تم تحديد 172 حالة عندما لم تتمكن المقاتلة من الإقلاع.
يقول أحد مؤلفي التقرير: "تمكنت المقاتلة من الجيل الخامس من إكمال المهام في المتوسط لمدة 12 يومًا فقط في العام الماضي و11 يومًا في النصف الأول من هذا العام".
أيضًا، يشكو ممثلو كوريا الجنوبية من الصعوبات في الحصول على قطع غيار للمقاتلة "إف-35"، وغالبًا ما تتعطل، ولا يتعجل موردو قطع الغيار في تلبية الطلبات.