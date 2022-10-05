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https://sputnikarabic.ae/20221005/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يعقد-في-الفترة-من-14-إلى-17-يونيو-2023-1068636885.html
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023
أفادت مؤسسة "روسكونغرس" نقلاً عن أنتون كوبياكوف، مستشار رئيس روسيا، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، بأن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T08:26+0000
2022-10-05T08:26+0000
روسيا
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وقال كوبياكوف: "سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم. وبالنظر إلى اضطراب الاقتصاد العالمي المرتبط بتحول الجمعيات الاقتصادية الدولية، إن التفاوت الاجتماعي المتزايد، والتجارة غير المستقرة والعلاقات السياسية، وآفاق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي ذات أهمية خاصة اليوم. المنتدى هو جو للثقة مع تكافؤ الفرص لجميع الكيانات الاقتصادية في العالم.كما حدد أن أكثر من 14000 شخص من 130 دولة حول العالم شاركوا في أحداث المنتدى عام 2022، وأرسلت 81 دولة ممثليها الرسميين.
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023

08:26 GMT 05.10.2022
© Sputnikمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
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أفادت مؤسسة "روسكونغرس" نقلاً عن أنتون كوبياكوف، مستشار رئيس روسيا، السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، بأن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 14 إلى 17 يونيو/ حزيران عام 2023.
وقال كوبياكوف: "سيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2023، وهو أحد أكبر وأهم الأحداث التجارية في العالم. وبالنظر إلى اضطراب الاقتصاد العالمي المرتبط بتحول الجمعيات الاقتصادية الدولية، إن التفاوت الاجتماعي المتزايد، والتجارة غير المستقرة والعلاقات السياسية، وآفاق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي ذات أهمية خاصة اليوم. المنتدى هو جو للثقة مع تكافؤ الفرص لجميع الكيانات الاقتصادية في العالم.
كما حدد أن أكثر من 14000 شخص من 130 دولة حول العالم شاركوا في أحداث المنتدى عام 2022، وأرسلت 81 دولة ممثليها الرسميين.
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