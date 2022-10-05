https://sputnikarabic.ae/20221005/منح-جائزة-نوبل-في-الكيمياء-هذا-العام-لـ3-علماء-1068650562.html

منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام لـ3 علماء

منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام لـ3 علماء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام لثلاثة باحثين من الدنمارك وأمريكا وهم كارولين بيرتوز... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T12:26+0000

2022-10-05T12:26+0000

2022-10-05T12:26+0000

علوم

مجتمع

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وأضافت الأكاديمية أن العلماء حصدوا الجائزة على ما أنجزوه في تطوير ما يعرف بالكيمياء النقرية، وفرع آخر من الكيمياء يدرس التفاعلات التي تحصل داخل الأنظمة الحية، دون حدوث تدخلات من خارج عملية التحول.وكان أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، قد بدأ يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.وفاز 3 علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء، حيث أظهر الفرنسي، آلان أسبيكت، والأمريكي جون كلاوسر، والنمساوي أنتون تسايلينغر، أن الجسيمات الصغيرة يمكنها الاحتفاظ بالاتصال مع بعضها البعض حتى عند فصلها، وهي ظاهرة تعرف باسم التشابك الكمي، والتي يمكن استخدامها في الحوسبة المتخصصة وتشفير المعلومات.ويتواصل الإعلان عن الجوائز، يوم الخميس، بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين المقبل.وتبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.وتأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.

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