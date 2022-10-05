https://sputnikarabic.ae/20221005/مهمة-دارت-تخلف-ذيلا-من-الحطام-بطول-10-آلاف-كيلومتر-1068668918.html

مهمة "دارت" تخلف ذيلا من الحطام بطول 10 آلاف كيلومتر

مهمة "دارت" تخلف ذيلا من الحطام بطول 10 آلاف كيلومتر

سجل العلماء من المركز الوطني الأمريكي لعلم الفلك "نوارلاب" نتائج مهمة "دارت" (اختبار حرف مسار الكويكب المزدوج)، والتي تتمثل في صدم الكويكب "ديمور"، ونتيجة... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T18:16+0000

2022-10-05T18:16+0000

2022-10-05T18:16+0000

ناسا

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1c/1068347027_0:0:1399:787_1920x0_80_0_0_76ce7f7e734a05d7afba0ed566bd4c6c.jpg

وقال الموقع الرسمي للمركز، اليوم الأربعاء: "تم إنشاء مشروع دارت لحماية الأرض من الاصطدام بالكويكبات والنيازك، كجزء من العملية الأولى تحطمت المركبة الفضائية بسرعة 6.6 كيلومترات في الثانية إثر اصطدامها بالكويكب ديمورف الذي يدور حول الجسم الأكبر ديديما، وكان قطر الكويكب الأول 780 مترًا، والثاني 160 مترًا".وبلغ الطول التقريبي للذيل ما لا يقل عن عشرة آلاف كيلومتر، وتم تسجيل هذا باستخدام مرصد "سيرو تولولو" الأمريكي باستخدام تلسكوب "سور".وتم إطلاق مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج"، "دارت"، على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد نحو 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد لها.

https://sputnikarabic.ae/20220923/مثل-الأفلام-ناسا-تستعد-لـصدم-كويكب-وتغيير-مساره-في-إنجاز-غير-مسبوق-1068133717.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ناسا, علوم