https://sputnikarabic.ae/20221005/موسكو-فرض-عقوبات-جديدة-على-كوريا-الشمالية-يؤدي-إلى-طريق-مسدود-1068673847.html
موسكو: فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يؤدي إلى طريق مسدود
موسكو: فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يؤدي إلى طريق مسدود
أكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T22:23+0000
2022-10-05T22:23+0000
2022-10-05T22:23+0000
كوريا الشمالية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إيفستينييفا، اليوم الخميس، "لقد أكدنا مرارا وسوف نكرر مرة أخرى: إن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود. وهو إجراء، كما قلنا بالفعل، لا يؤدي إلى أي نتيجة".وتابعت: "منذ عام 2006 وبمبادرة من الولايات المتحدة، تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التقييدية ضد بيونغ يانغ، كل واحدة أقوى من الأخرى. ومع ذلك، على مر السنين، أصبح من الواضح أن نموذج العقوبات فشل في ضمان الأمن في المنطقة أو تقريبنا من حل قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية والصاروخية".وأشارت إلى أن الحديث عن نشر الولايات المتحدة قوات لردع كوريا الشمالية كلام غير مسؤول.ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221005/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-تجاه-بحر-اليابان-1068673149.html
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كوريا الشمالية, روسيا
موسكو: فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يؤدي إلى طريق مسدود
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أكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود ولن تعطي هذه العقوبات أي نتيجة.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت إيفستينييفا، اليوم الخميس، "لقد أكدنا مرارا وسوف نكرر مرة أخرى: إن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيؤدي إلى طريق مسدود. وهو إجراء، كما قلنا بالفعل، لا يؤدي إلى أي نتيجة".
وتابعت: "منذ عام 2006 وبمبادرة من الولايات المتحدة، تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات التقييدية ضد بيونغ يانغ، كل واحدة أقوى من الأخرى. ومع ذلك، على مر السنين، أصبح من الواضح أن نموذج العقوبات فشل في ضمان الأمن في المنطقة أو تقريبنا من حل قضايا عدم انتشار الأسلحة النووية والصاروخية".
وأشارت إلى أن الحديث عن نشر الولايات المتحدة قوات لردع كوريا الشمالية كلام غير مسؤول.
ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت عن نفسها، على المستوى التشريعي، دولةً نوويةً
؛ وأعطت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون الحق بالتصرف بالسلاح النووي.