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https://sputnikarabic.ae/20221005/نائبة-لبنانية-تتفاوض-مع-بنك-للحصول-على-جزء-من-وديعتها-1068646861.html
نائبة لبنانية تتفاوض مع بنك للحصول على جزء من وديعتها
نائبة لبنانية تتفاوض مع بنك للحصول على جزء من وديعتها
قالت علا حركة، صديقة النائبة سينتيا زرازير، لـ"سبوتنيك"، إن زرازير "كانت تتفاوض مع مصرف "بيبلوس" منذ فترة للحصول على مبلغ 8000 آلاف دولار وهو جزء من وديعتها،... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T11:24+0000
2022-10-05T11:57+0000
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وأضافت أن "مبلغ الـ 8000 آلاف دولار يدل على أن العملية الجراحية كبيرة، ويجب إجراؤها بشكل سريع، وعلى الرغم من محاولتها عدة مرات تقديم الأوراق الطبية اللازمة من المستشفى والأطباء إلا أن المصرف لم يتجاوب معها".وأكدت علا أن "سينتيا تتواجد داخل المصرف بصفتها مودعة وليس كنائبة في البرلمان اللبناني ولديها حصانة، وهم من أجبروها على دخول المصرف لدواعي خاصة وملحة للحصول على جزء من وديعتها، والمصرف قدم عرضا بأن تحصل على المبلغ بسعر صرف 8000 ليرة لبنانية وبالتالي تكون قد خسرت أكثر من 75% من المبلغ، ولا يوجد إشكال بتحويل المبلغ إلى المستشفى دون أن تستلمه".
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان

نائبة لبنانية تتفاوض مع بنك للحصول على جزء من وديعتها

11:24 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 05.10.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالنائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير دخلت بنك بيبلوس فرع انطلياس، وتعتصم بداخله للمطالبة بجزء من وديعتها
النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير دخلت بنك بيبلوس فرع انطلياس، وتعتصم بداخله للمطالبة بجزء من وديعتها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت علا حركة، صديقة النائبة سينتيا زرازير، لـ"سبوتنيك"، إن زرازير "كانت تتفاوض مع مصرف "بيبلوس" منذ فترة للحصول على مبلغ 8000 آلاف دولار وهو جزء من وديعتها، وذلك بهدف تغطية فرق التأمين الصحي لإجراء عملية جراحية يوم الجمعة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضافت أن "مبلغ الـ 8000 آلاف دولار يدل على أن العملية الجراحية كبيرة، ويجب إجراؤها بشكل سريع، وعلى الرغم من محاولتها عدة مرات تقديم الأوراق الطبية اللازمة من المستشفى والأطباء إلا أن المصرف لم يتجاوب معها".

وتابعت "في المرة الأخيرة حاولت زرازير الحصول على موعد بسبب الإجراءات الأمنية الجديدة التي تتخذها المصارف ولكن دون جدوى، لتتوجه إلى المصرف المذكور برفقة محاميان وتدخله بشكل طبيعي وإلى الآن لا نتيجة".

وأكدت علا أن "سينتيا تتواجد داخل المصرف بصفتها مودعة وليس كنائبة في البرلمان اللبناني ولديها حصانة، وهم من أجبروها على دخول المصرف لدواعي خاصة وملحة للحصول على جزء من وديعتها، والمصرف قدم عرضا بأن تحصل على المبلغ بسعر صرف 8000 ليرة لبنانية وبالتالي تكون قد خسرت أكثر من 75% من المبلغ، ولا يوجد إشكال بتحويل المبلغ إلى المستشفى دون أن تستلمه".
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