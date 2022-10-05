https://sputnikarabic.ae/20221005/نائبة-لبنانية-تدخل-أحد-البنوك-وتطالب-بأموالها-فيديو-1068635610.html

نائبة لبنانية تدخل أحد البنوك وتطالب بأموالها... فيديو

نائبة لبنانية تدخل أحد البنوك وتطالب بأموالها... فيديو

دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، صباح اليوم الأربعاء، أحد فروع بنك "بيبلوس" في بيروت للمطالبة بجزء من أموالها وذلك في أحدث حالات اقتحام المصارف المستمرة... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T08:06+0000

2022-10-05T08:06+0000

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وبحسب بث مباشر من داخل الفرع لقناة "الجديد" اللبنانية أغلق فرع البنك على الفور بعد دخولها.وأوضحت القناة أن النائبة دخلت البنك دون أسلحة وطلبت 8500 دولار نقدا لإجراء عملية جراحية.وأشارت القناة إلى أن النائبة سينتيا زرازير ترفض الحصول على الوديعة بسعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية.وسينتيا زرازير نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو/ أيار الماضي لتمثيل بيروت.وتزايدت حالات اقتحام البنوك في أنحاء لبنان مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم.ولا يتسنى للمودعين سوى سحب مبالغ محدودة بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.

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