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https://sputnikarabic.ae/20221005/نوفاك-موسكو-مستعدة-لتوريد-الغاز-عبر-الفرع-غير-التالف-من-التيار-الشمالي-2-1068665506.html
نوفاك: موسكو مستعدة لتوريد الغاز عبر الفرع غير التالف من "التيار الشمالي 2"
نوفاك: موسكو مستعدة لتوريد الغاز عبر الفرع غير التالف من "التيار الشمالي 2"
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:01+0000
2022-10-05T16:01+0000
اقتصاد
التيار الشمالي
تصدير النفط
روسيا
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وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم الأربعاء: "نعم ، بالطبع، هذا ممكن".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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اقتصاد, التيار الشمالي, تصدير النفط, روسيا
اقتصاد, التيار الشمالي, تصدير النفط, روسيا

نوفاك: موسكو مستعدة لتوريد الغاز عبر الفرع غير التالف من "التيار الشمالي 2"

16:01 GMT 05.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو مستعدة لتوريد الغاز من خلال الفرع غير التالف من خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".
وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماع "أوبك +" الذي عقد في فيينا، حول إمكانية توريد الغاز عبر "التيار الشمالي 2"، اليوم الأربعاء: "نعم ، بالطبع، هذا ممكن".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب في مياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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