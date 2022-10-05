https://sputnikarabic.ae/20221005/وزيرة-التعاون-الدولي-المصرية-تشرح-كيف-تفادت-بلادها-أزمة-القمح-وكيف-توفر-تمويل-المشروعات-1068649603.html
وزيرة التعاون الدولي المصرية تشرح كيف تفادت بلادها أزمة القمح وكيف توفر تمويل المشروعات
وزيرة التعاون الدولي المصرية تشرح كيف تفادت بلادها أزمة القمح وكيف توفر تمويل المشروعات
شرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، استراتيجية بلادها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وفي مقدمتها أزمة القمح الناجمة عن الوضع في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:04+0000
2022-10-05T13:04+0000
2022-10-05T13:08+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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وقالت المشاط، في مقابلة مع شبكة "CNN" إن مصر استثمرت منذ عام 2014 في صوامع تخزين القمح، حيث لم يكن لديها ذلك من قبل، كما استثمرت في زيادة الأراضي الزراعية وكان القمح جزءا من ذلك، ولذلك عندما حدثت هذه الأزمة، كانت لديها سعة تخزين. وكان أيضا 50 % من الاستهلاك هو من الإنتاج المحلي.وردا على سؤال حول كيفية ضمان وجود حيز مالي دائم لتمويل هذه الأنواع من المشاريع الخاصة، قالت المشاط إن "هناك بعض المؤشرات المهمة، عندما ننظر إلى البلدان التي تحاول المضي قدما في برامج التنمية الخاصة بها، توفر الميزانية بالطبع موردا رئيسيا ولكن استثمارات القطاع الخاص مهمة أيضا وكذلك الشراكات الدولية مع مصارف التنمية متعددة الجنسيات وشركاء التنمية. لذلك هناك أنواع مختلفة من التمويل".وعن مستقبل ريادة الأعمال والابتكار في البلاد، قالت: "لدينا ديموغرافية مثيرة للإعجاب، 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. يتواجد الابتكار والإبداع. الوصول إلى الفضاء الرقمي ممكن، وبالتالي فإن ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية كان مشهدا نابضا بالحياة وناميا للشركات الناشئة".
https://sputnikarabic.ae/20221005/بنوك-دولية-تتوقع-هبوطا-جديدا-وحادا-للعملة-المصرية-إلى-أين-يصل-الجنيه-1068647909.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
وزيرة التعاون الدولي المصرية تشرح كيف تفادت بلادها أزمة القمح وكيف توفر تمويل المشروعات
13:04 GMT 05.10.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 05.10.2022) تابعنا عبر
شرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، استراتيجية بلادها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وفي مقدمتها أزمة القمح الناجمة عن الوضع في أوكرانيا.
وقالت المشاط، في مقابلة مع شبكة "CNN"
إن مصر استثمرت منذ عام 2014 في صوامع تخزين القمح، حيث لم يكن لديها ذلك من قبل، كما استثمرت في زيادة الأراضي الزراعية وكان القمح جزءا من ذلك، ولذلك عندما حدثت هذه الأزمة، كانت لديها سعة تخزين. وكان أيضا 50 % من الاستهلاك هو من الإنتاج المحلي.
وأضافت: "لذلك عندما يكون لدولة ما رؤية، يمكنها أن تتغلب على الصدمات المختلفة يمكنها أن تخلق تلك المرونة".
وردا على سؤال حول كيفية ضمان وجود حيز مالي دائم لتمويل هذه الأنواع من المشاريع الخاصة، قالت المشاط إن "هناك بعض المؤشرات المهمة، عندما ننظر إلى البلدان التي تحاول المضي قدما في برامج التنمية الخاصة بها، توفر الميزانية بالطبع موردا رئيسيا ولكن استثمارات القطاع الخاص مهمة أيضا وكذلك الشراكات الدولية مع مصارف التنمية متعددة الجنسيات وشركاء التنمية. لذلك هناك أنواع مختلفة من التمويل".
وعن مستقبل ريادة الأعمال والابتكار في البلاد، قالت: "لدينا ديموغرافية مثيرة للإعجاب، 60% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. يتواجد الابتكار والإبداع. الوصول إلى الفضاء الرقمي ممكن، وبالتالي فإن ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية كان مشهدا نابضا بالحياة وناميا للشركات الناشئة".