https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-يدعو-لاتخاذ-موقف-حازم-في-مجلس-الأمن-الدولي-ضد-أنصار-الله-1068653658.html
وزير الخارجية اليمني يدعو لاتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي ضد "أنصار الله"
وزير الخارجية اليمني يدعو لاتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي ضد "أنصار الله"
اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مجددا جماعة "أنصار الله"، بعرقلة جهود السلام في اليمن، داعياً روسيا الاتحادية إلى اتخاذ موقف في... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:45+0000
2022-10-05T13:45+0000
2022-10-05T13:45+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحكومة أبدت التعاون الكامل والمرونة العالية مع مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".وأضاف أن "الحوثيين تعمدوا عرقلة كافة الجهود المبذولة للانتقال للعملية السياسية الشاملة وفقاً للمرجعيات الثلاث [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216]".وأشار إلى "الرغبة غير العقلانية للحوثيين للعودة للحرب والتهديد باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، على حد قوله.وأكد وزير الخارجية اليمني، "أهمية اتخاذ مجلس الأمن [الدولي] موقفاً سياسياً حازماً إزاء المواقف السلبية للحوثيين"، على حد تعبيره.ووفقاً لوكالة "سبأ"، "جرى، خلال الاتصال، الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي ستحل الذكرى الـ 94 لتأسيسها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتطرق للجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن وشعبها ويلات الحرب والدمار".
https://sputnikarabic.ae/20221004/بوغدانوف-علاقتنا-مع-الإمارات-ذات-أهمية-استراتيجية-1068599867.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, الحرب على اليمن
وزير الخارجية اليمني يدعو لاتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي ضد "أنصار الله"
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اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مجددا جماعة "أنصار الله"، بعرقلة جهود السلام في اليمن، داعياً روسيا الاتحادية إلى اتخاذ موقف في مجلس الأمن إزاء ذلك.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحكومة أبدت التعاون الكامل والمرونة العالية مع مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعم جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".
وأضاف أن "الحوثيين تعمدوا عرقلة كافة الجهود المبذولة للانتقال للعملية السياسية الشاملة وفقاً للمرجعيات الثلاث [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216]".
وأشار إلى "الرغبة غير العقلانية للحوثيين للعودة للحرب والتهديد باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، على حد قوله.
وأكد وزير الخارجية اليمني، "أهمية اتخاذ مجلس الأمن [الدولي] موقفاً سياسياً حازماً إزاء المواقف السلبية للحوثيين"، على حد تعبيره.
ووفقاً لوكالة "سبأ"، "جرى، خلال الاتصال، الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي ستحل الذكرى الـ 94 لتأسيسها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتطرق للجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن وشعبها ويلات الحرب والدمار".