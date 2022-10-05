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وزير الدفاع البريطاني يدعو "لإبعاد" روسيا عن تحقيقات حادثة "التيار الشمالي"
وزير الدفاع البريطاني يدعو "لإبعاد" روسيا عن تحقيقات حادثة "التيار الشمالي"
أبدى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، موقفا سلبيا من مشاركة روسيا في التحقيق في حوادث خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T19:08+0000
2022-10-05T19:08+0000
روسيا
بريطانيا
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وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، اليوم الأربعاء: "أعتقد دائمًا أنه من الأفضل إبعاد الثعلب عن قن الدجاج"، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي قبول أي عرض محتمل للمساعدة من موسكو أثناء التحقيق".لكن والاس أضاف أن "حالة الطوارئ حدثت في المياه الدولية، لذا إذا أرادت روسيا إجراء تحقيقها الخاص، فسيكون من المستحيل منع ذلك".وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء في 5 أكتوبر/تشرين الاول، أن تخريب خطوط "التيار الشمالي" سيكون له عواقب كبيرة على سكان أوروبا.وقال باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم: "إن التخريب المدبر لخط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 و 2 ليس سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة لسكان أوروبا. من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد، اقتصاديا بشكل أساسي".ووفقا لباتروشيف، "لطالما تصرف الأنجلوساكسونيون بهذه الطريقة، في كل مرة يطلقون العنان للحروب في جميع أنحاء العالم".
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روسيا, بريطانيا
روسيا, بريطانيا

وزير الدفاع البريطاني يدعو "لإبعاد" روسيا عن تحقيقات حادثة "التيار الشمالي"

19:08 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / Leon Nealوزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Leon Neal
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أبدى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، موقفا سلبيا من مشاركة روسيا في التحقيق في حوادث خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "تلغراف"، اليوم الأربعاء: "أعتقد دائمًا أنه من الأفضل إبعاد الثعلب عن قن الدجاج"، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي قبول أي عرض محتمل للمساعدة من موسكو أثناء التحقيق".
لكن والاس أضاف أن "حالة الطوارئ حدثت في المياه الدولية، لذا إذا أرادت روسيا إجراء تحقيقها الخاص، فسيكون من المستحيل منع ذلك".
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وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء في 5 أكتوبر/تشرين الاول، أن تخريب خطوط "التيار الشمالي" سيكون له عواقب كبيرة على سكان أوروبا.
وقال باتروشيف في اجتماع حول الأمن في شبه جزيرة القرم: "إن التخريب المدبر لخط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 و 2 ليس سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة لسكان أوروبا. من الواضح أن الولايات المتحدة هي المستفيد، اقتصاديا بشكل أساسي".
ووفقا لباتروشيف، "لطالما تصرف الأنجلوساكسونيون بهذه الطريقة، في كل مرة يطلقون العنان للحروب في جميع أنحاء العالم".
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